Brasil x Coreia do Sul e Japão: Data dos jogos e da próxima convocação da Seleção Brasileira
Para jogos na Ásia, Ancelotti fará penúltima convocação antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa do Mundo 2026
As Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2026 terminaram, mas isso não significa que a preparação da Seleção Brasileira chegou ao fim.
Classifica em 5° lugar, sua pior campanha na história, o Brasil disputará seis amistosos antes da convocação final para a Copa.
Os dois primeiros serão em outubro, quando a Seleção viaja à Ásia para enfrentar Coreia do Sul e Japão e e é bom o torcedor já ir ajustando o despertador pois ambas as partidas serão pela manhã no horário de Brasília.
Saiba tudo sobre os próximos jogos da Seleção Brasileira
Convocação
A convocação será realizada na quinta-feira da próxima semana, mais precisamente no dia 1 de outubro, às 15h, horário de Brasília, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
A divulgação da lista terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube e você também poderá acompanhar um react ao vivo do Blog do Torcedor pelo canal da Rádio Jornal na plataforma.
A expectativa é que Ancelotti convoque 23 jogadores.
Coreia do Sul x Brasil
O jogo contra a Coreia do Sul está marcado para uma sexta-feira, dia 10 de outubro, às 8h da manhã, em Seul, no Seul World Cup Stadium, que foi um dos palcos da Copa do Mundo 2002, onde o Brasil conquistou o Penta.
Japão x Brasil
Já o duelo contra os japoneses está marcado para o dia 14, uma terça-feira, às 7h30 da manhã, no Tokyo Stadium, em Tóquio.
Transmissão ao vivo
A transmissão de ambos os jogos ficará por conta da Globo, que exibirá a partida na tv aberta, no Globoplay, pelo streaming, no Sportv, pela tv fechada e pela geTV, no YouTube.
Brasil fará ainda mais quatro amistosos contra seleções da África e da Europa
Além dos jogos contra Coreia do Sul e Japão, que estão garantidas na próxima Copa, o Brasil realizará mais quatro amistosos antes da divulgação da lista final com os jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.
Serão dois deles na Data Fifa de novembro, contra duas seleções africanas ainda a ser definidas, e outros dois em março do próximo ano, contra duas seleções europeias também a ser definidas, embora rumores deem conta de que as possibilidades são França e Croácia ou Holanda.
Em junho, a Seleção poderá disputar mais dois amistosos se assim entender necessário, mas já com o grupo definido para a disputa do Hexa.