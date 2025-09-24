Brasil x Coreia do Sul e Japão: Data dos jogos e da próxima convocação da Seleção Brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para jogos na Ásia, Ancelotti fará penúltima convocação antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa do Mundo 2026

As Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2026 terminaram, mas isso não significa que a preparação da Seleção Brasileira chegou ao fim.

Classifica em 5° lugar, sua pior campanha na história, o Brasil disputará seis amistosos antes da convocação final para a Copa.

Os dois primeiros serão em outubro, quando a Seleção viaja à Ásia para enfrentar Coreia do Sul e Japão e e é bom o torcedor já ir ajustando o despertador pois ambas as partidas serão pela manhã no horário de Brasília.

Saiba tudo sobre os próximos jogos da Seleção Brasileira

Convocação

A convocação será realizada na quinta-feira da próxima semana, mais precisamente no dia 1 de outubro, às 15h, horário de Brasília, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A divulgação da lista terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube e você também poderá acompanhar um react ao vivo do Blog do Torcedor pelo canal da Rádio Jornal na plataforma.

A expectativa é que Ancelotti convoque 23 jogadores.

Coreia do Sul x Brasil

O jogo contra a Coreia do Sul está marcado para uma sexta-feira, dia 10 de outubro, às 8h da manhã, em Seul, no Seul World Cup Stadium, que foi um dos palcos da Copa do Mundo 2002, onde o Brasil conquistou o Penta.

Japão x Brasil

Já o duelo contra os japoneses está marcado para o dia 14, uma terça-feira, às 7h30 da manhã, no Tokyo Stadium, em Tóquio.

Transmissão ao vivo

A transmissão de ambos os jogos ficará por conta da Globo, que exibirá a partida na tv aberta, no Globoplay, pelo streaming, no Sportv, pela tv fechada e pela geTV, no YouTube.

Brasil fará ainda mais quatro amistosos contra seleções da África e da Europa

Além dos jogos contra Coreia do Sul e Japão, que estão garantidas na próxima Copa, o Brasil realizará mais quatro amistosos antes da divulgação da lista final com os jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.

Serão dois deles na Data Fifa de novembro, contra duas seleções africanas ainda a ser definidas, e outros dois em março do próximo ano, contra duas seleções europeias também a ser definidas, embora rumores deem conta de que as possibilidades são França e Croácia ou Holanda.

Em junho, a Seleção poderá disputar mais dois amistosos se assim entender necessário, mas já com o grupo definido para a disputa do Hexa.