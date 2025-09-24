fechar
Selecao brasileira |

Brasil x Coreia do Sul e Japão: Data dos jogos e da próxima convocação da Seleção Brasileira

Para jogos na Ásia, Ancelotti fará penúltima convocação antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa do Mundo 2026

Por Victor Peixoto Publicado em 24/09/2025 às 12:21
Seleção Brasileira enfrenta Coreia do Sul em Japão em amistoso de outubro
Seleção Brasileira enfrenta Coreia do Sul em Japão em amistoso de outubro - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

As Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2026 terminaram, mas isso não significa que a preparação da Seleção Brasileira chegou ao fim.

Classifica em 5° lugar, sua pior campanha na história, o Brasil disputará seis amistosoantes da convocação final para a Copa.

Os dois primeiros serão em outubro, quando a Seleção viaja à Ásia para enfrentar Coreia do Sul Japão e e é bom o torcedor já ir ajustando o despertador pois ambas as partidas serão pela manhã no horário de Brasília. 

Saiba tudo sobre os próximos jogos da Seleção Brasileira

Convocação

A convocação será realizada na quinta-feira da próxima semana, mais precisamente no dia 1 de outubro, às 15h, horário de Brasília, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A divulgação da lista terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube e você também poderá acompanhar um react ao vivo do Blog do Torcedor pelo canal da Rádio Jornal na plataforma.

A expectativa é que Ancelotti convoque 23 jogadores.

Coreia do Sul x Brasil

O jogo contra a Coreia do Sul está marcado para uma sexta-feira, dia 10 de outubro, às 8h da manhã, em Seul, no Seul World Cup Stadium, que foi um dos palcos da Copa do Mundo 2002, onde o Brasil conquistou o Penta.

Japão x Brasil

Já o duelo contra os japoneses está marcado para o dia 14, uma terça-feira, às 7h30 da manhã, no Tokyo Stadium, em Tóquio.

Transmissão ao vivo

A transmissão de ambos os jogos ficará por conta da Globo, que exibirá a partida na tv aberta, no Globoplay, pelo streaming, no Sportv, pela tv fechada e pela geTV, no YouTube.

Brasil fará ainda mais quatro amistosos contra seleções da África e da Europa

Além dos jogos contra Coreia do Sul e Japão, que estão garantidas na próxima Copa, o Brasil realizará mais quatro amistosos antes da divulgação da lista final com os jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.

Serão dois deles na Data Fifa de novembro, contra duas seleções africanas ainda a ser definidas, e outros dois em março do próximo ano, contra duas seleções europeias também a ser definidas, embora rumores deem conta de que as possibilidades são França Croácia ou Holanda.

Em junho, a Seleção poderá disputar mais dois amistosos se assim entender necessário, mas já com o grupo definido para a disputa do Hexa.

Leia também

Bola de Ouro: Brasil ou Argentina? Veja qual país mais vezes venceu a premiação
Bola de Ouro 2025

Bola de Ouro: Brasil ou Argentina? Veja qual país mais vezes venceu a premiação
CBF divulga data da próxima convocação da Seleção Brasileira para jogos contra Coreia do Sul e Japão
Seleção Brasileira

CBF divulga data da próxima convocação da Seleção Brasileira para jogos contra Coreia do Sul e Japão

Compartilhe

Tags