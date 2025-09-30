Convocação da Seleção Brasileira acontece nesta quarta-feira (1); veja horário e onde assistir
Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro em amistosos na Ásia, que serão os primeiros de seis até convocação final da Copa
Com o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 na América do Sul, o Brasil, que garantiu sua vaga, começa neste mês de outubro a sua fase final de preparação para buscar o Hexa entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.
Ao todo, serão seis amistosos até a convocação final para a próxima Copa, e os dois primeiros acontecem nos próximos dias 10 e 14, contra Coreia do Sul e Japão.
A convocação será realizada nesta quarta-feira (1), às 15h, horário de Brasília, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube.
Pré-lista de convocados, retorno de Neymar e possíveis novidades
Flamengo têm três jogadores na pré-lista
Até o momento, apenas três nomes, todos do Flamengo, foram vazados ao público na pré-lista, são eles:
- Alex Sandro (lateral-esquerdo)
- Léo Ortiz (zagueiro)
- Samuel Lino (Flamengo)
Neymar é ausência confirmada
Sem jogar pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023 e de fora da convocação de setembro por escolha técnica de Ancelotti, Neymar seguirá de fora da lista para os jogos contra Coreia do Sul e Japão.
O camisa 10 do Santos segue se recuperando de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, na região do quadríceps, sofrida há duas semanas durante treinamento no CT Rei Pelé.
A previsão de retorno é apenas para novembro.
Outra ausência certa é a de Raphinha. O atacante do Barcelona e melhor brasileiro classificado na última Bola de Ouro também está lesionado e se recupera de um problema muscular na coxa direita que o deve afastar dos gramados por três semanas.
Possíveis novidades na convocação
Com o curto tempo de preparação, Ancelotti, que comandou o Brasil em apenas quatro partidas, e sua comissão técnica se veem divididos entre duas possibilidades nos amistosos até a convocação final para a Copa do Mundo.
- 1. Realizar testes
- 2. Promover entrosamento
Embora não possa contar com Neymar e Raphinha, Ancelotti deverá promover os retornos de Vinicius Júnior e Rodrygo, que trabalharam com ele no Real Madrid e que ficaram de fora em setembro.
Além deles, outros nomes que atuam na Espanha, como o também madridista Éder Militão, zagueiro, e o atacante Antony.
Nomes como Philippe Coutinho, do Vasco, Luciano Juba, do Bahia, Pedro, do Flamengo e Matheus Pereira, do Cruzeiro estão entre os nomes que atuam no Brasil para ganhar uma primeira oportunidade.
Os atacantes Igor Thiago, do Brentford, autor de 4 gols em 6 jogos na Premier League, e Rodrigo Muniz, do Fulham, também tem seus nomes especulados pela imprensa.
Brasil enfrentará seleções africanas em novembro e mira amistosos contra França e Holanda ou Croácia em março
Além dos jogos contra Coreia do Sul e Japão, que estão garantidas na próxima Copa, o Brasil realizará mais quatro amistosos antes da divulgação da lista final com os jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.
Serão dois deles na Data Fifa de novembro, contra duas seleções africanas ainda a ser definidas, e outros dois em março do próximo ano, contra duas seleções europeias também a ser definidas, embora rumores deem conta de que as possibilidades são França e Croácia ou Holanda.
Em junho, a Seleção poderá disputar mais dois amistosos se assim entender necessário, mas já com o grupo definido para a disputa da Copa.