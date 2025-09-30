fechar
Convocação da Seleção Brasileira acontece nesta quarta-feira (1); veja horário e onde assistir

Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro em amistosos na Ásia, que serão os primeiros de seis até convocação final da Copa

Por Victor Peixoto Publicado em 30/09/2025 às 11:37 | Atualizado em 30/09/2025 às 11:39
Carlo Ancelotti divulga convocação da Seleção Brasileira para jogos contra Chile e Bolívia nesta segunda-feira (25)
Carlo Ancelotti divulga convocação da Seleção Brasileira para jogos contra Chile e Bolívia nesta segunda-feira (25) - CBF / Reprodução

Com o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 na América do Sul, o Brasil, que garantiu sua vaga, começa neste mês de outubro a sua fase final de preparação para buscar o Hexa entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Ao todo, serão seis amistosos até a convocação final para a próxima Copa, e os dois primeiros acontecem nos próximos dias 10 e 14, contra Coreia do Sul Japão.

A convocação será realizada nesta quarta-feira (1), às 15h, horário de Brasília, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube.

Pré-lista de convocados, retorno de Neymar e possíveis novidades

Flamengo têm três jogadores na pré-lista

Até o momento, apenas três nomes, todos do Flamengo, foram vazados ao público na pré-lista, são eles:

  • Alex Sandro (lateral-esquerdo)
  • Léo Ortiz (zagueiro)
  • Samuel Lino (Flamengo)

Neymar é ausência confirmada

Sem jogar pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023 e de fora da convocação de setembro por escolha técnica de Ancelotti, Neymar seguirá de fora da lista para os jogos contra Coreia do Sul e Japão.

O camisa 10 do Santos segue se recuperando de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, na região do quadríceps, sofrida há duas semanas durante treinamento no CT Rei Pelé.

A previsão de retorno é apenas para novembro.

Outra ausência certa é a de Raphinha. O atacante do Barcelona e melhor brasileiro classificado na última Bola de Ouro também está lesionado e se recupera de um problema muscular na coxa direita que o deve afastar dos gramados por três semanas.

Possíveis novidades na convocação

Com o curto tempo de preparação, Ancelotti, que comandou o Brasil em apenas quatro partidas, e sua comissão técnica se veem divididos entre duas possibilidades nos amistosos até a convocação final para a Copa do Mundo.

  • 1. Realizar testes
  • 2. Promover entrosamento

Embora não possa contar com Neymar e Raphinha, Ancelotti deverá promover os retornos de Vinicius Júnior Rodrygo, que trabalharam com ele no Real Madrid e que ficaram de fora em setembro.

Além deles, outros nomes que atuam na Espanha, como o também madridista Éder Militão, zagueiro, e o atacante Antony.

Nomes como Philippe Coutinho, do Vasco, Luciano Juba, do Bahia, Pedro, do Flamengo e Matheus Pereira, do Cruzeiro estão entre os nomes que atuam no Brasil para ganhar uma primeira oportunidade.

Os atacantes Igor Thiago, do Brentford, autor de 4 gols em 6 jogos na Premier League, e Rodrigo Muniz, do Fulham, também tem seus nomes especulados pela imprensa.

Brasil enfrentará seleções africanas em novembro e mira amistosos contra França e Holanda ou Croácia em março

Além dos jogos contra Coreia do Sul e Japão, que estão garantidas na próxima Copa, o Brasil realizará mais quatro amistosos antes da divulgação da lista final com os jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.

Serão dois deles na Data Fifa de novembro, contra duas seleções africanas ainda a ser definidas, e outros dois em março do próximo ano, contra duas seleções europeias também a ser definidas, embora rumores deem conta de que as possibilidades são França Croácia ou Holanda.

Em junho, a Seleção poderá disputar mais dois amistosos se assim entender necessário, mas já com o grupo definido para a disputa da Copa.

