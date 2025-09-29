fechar
Selecao brasileira | Notícia

Copa do Mundo Sub-20: confira a tabela completa e a situação do Brasil

Seleção Brasileira estreou na competição, disputada no Chile, com empate por 2 a 2 diante do México. Próximo adversário será Marrocos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/09/2025 às 12:36 | Atualizado em 29/09/2025 às 13:18
Jogadores da seleção brasileira sub-20
Jogadores da seleção brasileira sub-20 - Reprodução/ Instagram

A Copa do Mundo Sub-20 já começou e a Seleção Brasileira fez sua estreia no torneio disputado no Chile. A Amarelinha ficou no empate diante do México, pelo placar de 2 a 2.

Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Seleção Marroquina, na próxima quarta-feira (01), às 20h00 (Horário de Brasília). O elenco comandado por Ramon Menezes precisa vencer para não se complicar na competição.

Os Leões do Atlas venceram seu primeiro jogo na Copa do Mundo, contra a Espanha, pelo placar de 2 a 0.

Confira a classificação dos grupos da Copa do Mundo Sub-20

Grupo A

Seleção
 Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Japão Sub-20 3 1 1 0 0 2 0 2
Chile Sub-20 3 1 1 0 0 2 1 1
Nova Zelândia Sub-20 0 1 0 0 1 1 2 -1
Egito Sub-20 0 1 0 0 1 0 2 -2

Grupo B

Seleção
 Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Paraguai Sub-20 3 1 1 0 0 3 2 1
Ucrânia Sub-20 3 1 1 0 0 2 1 1
Panamá Sub-20 0 1 0 0 1 2 3 -1
Coreia do Sul Sub-20 0 1 0 0 1 1 2 -1

Grupo C

Seleção
 Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Marrocos Sub-20 3 1 1 0 0 2 0 2
México Sub-20 1 1 0 1 0 2 2 0
Brasil Sub-20 1 1 0 1 0 2 2 0
Espanha Sub-20 0 1 0 0 1 0 2 -2

Grupo D

Seleção
 Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Argentina Sub-20 3 1 1 0 0 3 1 2
Itália Sub-20 3 1 1 0 0 1 0 1
Austrália Sub-20 0 1 0 0 1 0 1 -1
Cuba Sub-20 0 1 0 0 1 1 3 -2

Grupo E

Seleção
 Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Estados Unidos Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0
Nova Caledônia Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0
França Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0
África do Sul Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

Seleção
 Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Colômbia Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0
Arábia Saudita Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0
Noruega Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigéria Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0

Próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo Sub-20

  • 01/10 - Brasil x Marrocos (20h00 - Horário de Brasília)
  • 04/10 - Espanha x Brasil (17h00 - Horário de Brasília)

