Copa do Mundo Sub-20: confira a tabela completa e a situação do Brasil

Seleção Brasileira estreou na competição, disputada no Chile, com empate por 2 a 2 diante do México. Próximo adversário será Marrocos

A Copa do Mundo Sub-20 já começou e a Seleção Brasileira fez sua estreia no torneio disputado no Chile. A Amarelinha ficou no empate diante do México, pelo placar de 2 a 2.

Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Seleção Marroquina, na próxima quarta-feira (01), às 20h00 (Horário de Brasília). O elenco comandado por Ramon Menezes precisa vencer para não se complicar na competição.

Os Leões do Atlas venceram seu primeiro jogo na Copa do Mundo, contra a Espanha, pelo placar de 2 a 0.

Confira a classificação dos grupos da Copa do Mundo Sub-20

Grupo A Seleção

Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Japão Sub-20 3 1 1 0 0 2 0 2 Chile Sub-20 3 1 1 0 0 2 1 1 Nova Zelândia Sub-20 0 1 0 0 1 1 2 -1 Egito Sub-20 0 1 0 0 1 0 2 -2

Grupo B Seleção

Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Paraguai Sub-20 3 1 1 0 0 3 2 1 Ucrânia Sub-20 3 1 1 0 0 2 1 1 Panamá Sub-20 0 1 0 0 1 2 3 -1 Coreia do Sul Sub-20 0 1 0 0 1 1 2 -1

Grupo C Seleção

Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Marrocos Sub-20 3 1 1 0 0 2 0 2 México Sub-20 1 1 0 1 0 2 2 0 Brasil Sub-20 1 1 0 1 0 2 2 0 Espanha Sub-20 0 1 0 0 1 0 2 -2

Grupo D Seleção

Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Argentina Sub-20 3 1 1 0 0 3 1 2 Itália Sub-20 3 1 1 0 0 1 0 1 Austrália Sub-20 0 1 0 0 1 0 1 -1 Cuba Sub-20 0 1 0 0 1 1 3 -2

Grupo E Seleção

Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Estados Unidos Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 Nova Caledônia Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 França Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 África do Sul Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0