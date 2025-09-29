fechar
Arouca x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em grande fase, Dragões venceram suas sete últimas partidas e ocupam a liderança da Liga Portugal de maneira invicta, Mandantes vêm de vitória

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/09/2025 às 12:21
Jogadores do Porto
Jogadores do Porto - Reprodução/ FC Porto

Arouca e Porto se enfrentam na segunda-feira (29), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em partida válida pela 7ª rodada da Liga Portugal.

Como chegam as equipes

O Arouca aparece no meio da tabela, na nona colocação, com 8 pontos até agora. Os Lobos de Arouca vêm de vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Nacional, o que quebrou uma série de quatro jogos sem vitórias.

O Porto vive momento de domínio no início da atual temporada. Os Dragões são o único time que possui 100% de aproveitamento na liga, com seis vitórias conquistadas em seis jogos.

Onde assistir Arouca x Porto ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguinte plataforma:

  • Disney+ (plataforma de streaming)

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 29/09 (segunda-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal - Rodada 7
  • Local: Estádio Municipal, Arouca (Portugal)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Arouca: João Valido, Tiago Esgaio, Rocha, Popovic e Dante; Fukui, David Simão, Trezza, Hyun-Ju Lee e Djouahra e Nandin. Técnico: Vasco Seabra.

Porto: Diogo Costa; Pablo Rosario, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Fróhldt, Alan Varela e Gabri Veiga; Samu Aghehowa, Borja Sainz e Gonçalo Gomes. Técnico: Francesco Farioli.

