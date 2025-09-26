Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A equipe do Imortal Tricolor oscila e busca reação no Brasileirão, enquanto o Leão vive fase ruim, com três derrotas nos últimos cinco jogos.
Na Arena do Grêmio, Grêmio x Vitória acontece no próximo domingo (28), às 11h (horário de Brasília), em um embate crucial pelo Brasileirão 2025.
Como chegam as equipes?
GRÊMIO
O Imortal Tricolor atualmente vive um momento de instabilidade na temporada e na competição, com muita oscilação em seus resultados recentes.
Nas últimas cinco partidas da equipe, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.
VITÓRIA
Já o Leão da Barra atualmente vive um momento muito ruim na temporada e na competição, com muitos resultados negativos em seu retrospecto recente.
Nos seus últimos cinco jogos, foram três derrotas, uma vitória e um empate.
Onde assistir ao vivo?
O confronto deste domingo entre Grêmio e Vitória contará com transmissão ao vivo pelo Premiere (Pay-Per-View)
Ficha de jogo
- Local: Arena do Grêmio
- Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
- Horário: 11h (de Brasília)
- Confronto: Grêmio x Vitória – Brasileirão 2025
- Transmissão: Premiere
Provável escalação
Grêmio
Tiago Volpi, Marcos Rocha, Wálter Kannemann, Gustavo Martins, Marlon, Dodi, Erick Noriega, Cristian Pavón, Edenílson, Willian, André Henrique
Vitória
Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter, Ramon, Dudu, Pepê, Erick, Matheuzinho, Osvaldo, Renato Kayzer