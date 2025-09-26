fechar
Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A equipe do Imortal Tricolor oscila e busca reação no Brasileirão, enquanto o Leão vive fase ruim, com três derrotas nos últimos cinco jogos.

Por João Victor Tavares Publicado em 26/09/2025 às 12:42
Jogadores do Gr&ecirc;mio comemorando gol
Jogadores do Grêmio comemorando gol - Lucas Uebel/Grêmio

Na Arena do Grêmio, Grêmio x Vitória acontece no próximo domingo (28), às 11h (horário de Brasília), em um embate crucial pelo Brasileirão 2025.

Como chegam as equipes?

GRÊMIO

O Imortal Tricolor atualmente vive um momento de instabilidade na temporada e na competição, com muita oscilação em seus resultados recentes.

Nas últimas cinco partidas da equipe, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.

VITÓRIA

Já o Leão da Barra atualmente vive um momento muito ruim na temporada e na competição, com muitos resultados negativos em seu retrospecto recente.

Nos seus últimos cinco jogos, foram três derrotas, uma vitória e um empate.

Onde assistir ao vivo?

O confronto deste domingo entre Grêmio e Vitória contará com transmissão ao vivo pelo Premiere (Pay-Per-View)

Ficha de jogo

  • Local: Arena do Grêmio
  • Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Confronto: Grêmio x Vitória – Brasileirão 2025
  • Transmissão: Premiere

Provável escalação

Grêmio

Tiago Volpi, Marcos Rocha, Wálter Kannemann, Gustavo Martins, Marlon, Dodi, Erick Noriega, Cristian Pavón, Edenílson, Willian, André Henrique

Vitória

Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter, Ramon, Dudu, Pepê, Erick, Matheuzinho, Osvaldo, Renato Kayzer

