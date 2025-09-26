fechar
Athletico-PR x Operário: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Furacão chega embalado por três vitórias seguidas e sonha com o G-4, enquanto o Fantasma tenta reagir após empates e seguir no topo.

Por João Victor Tavares Publicado em 26/09/2025 às 11:51
Athletico x Operário se enfrentam neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Ligga Arena, em Curitiba.

Como chegam as equipes?

O Furacão chega motivado para o confronto após embalar três vitórias consecutivas na Série B.

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o time de Odair Hellmann reagiu e venceu Chapecoense, Vila Nova e Athletic, somando 45 pontos e subindo para a quinta colocação, de olho direto no G-4.

O Fantasma, por sua vez, viveu uma fase de muitos empates, o que o afastou momentaneamente da briga pelas primeiras posições.

A equipe vinha de três resultados seguidos por 1 a 1, contra Botafogo-SP, Cuiabá e América-MG, mas se recuperou ao derrotar o Amazonas por 1 a 0 na última rodada. Com 39 pontos, ocupa a nona posição e tenta encurtar a distância para os líderes.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Athletico x Operário terá transmissão do Disney+.

Ficha Técnica

  • Data: 27/09/2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Ligga Arena; Curitiba
  • Transmissão: Disney+

Prováveis escalações

Athletico

Santos; Terán, Aguirre, Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick, Esquivel; Dudu, L. Fernando, Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Operário

Elias; G. Souza, Miranda, Giraldo, Gabriel Feliciano; Cittadini, Índio, Neto Paraíba, Rodrigo Farofa; Boschillia, Amorim. Técnico: Alex

