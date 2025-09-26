Athletico-PR x Operário: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Furacão chega embalado por três vitórias seguidas e sonha com o G-4, enquanto o Fantasma tenta reagir após empates e seguir no topo.

Athletico x Operário se enfrentam neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Ligga Arena, em Curitiba.

Como chegam as equipes?

O Furacão chega motivado para o confronto após embalar três vitórias consecutivas na Série B.

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o time de Odair Hellmann reagiu e venceu Chapecoense, Vila Nova e Athletic, somando 45 pontos e subindo para a quinta colocação, de olho direto no G-4.

O Fantasma, por sua vez, viveu uma fase de muitos empates, o que o afastou momentaneamente da briga pelas primeiras posições.

A equipe vinha de três resultados seguidos por 1 a 1, contra Botafogo-SP, Cuiabá e América-MG, mas se recuperou ao derrotar o Amazonas por 1 a 0 na última rodada. Com 39 pontos, ocupa a nona posição e tenta encurtar a distância para os líderes.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Athletico x Operário terá transmissão do Disney+.

Ficha Técnica

Data: 27/09/2025

27/09/2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Ligga Arena; Curitiba

Ligga Arena; Curitiba Transmissão: Disney+

Prováveis escalações

Athletico

Santos; Terán, Aguirre, Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick, Esquivel; Dudu, L. Fernando, Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Operário

Elias; G. Souza, Miranda, Giraldo, Gabriel Feliciano; Cittadini, Índio, Neto Paraíba, Rodrigo Farofa; Boschillia, Amorim. Técnico: Alex