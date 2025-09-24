fechar
Onde assistir | Notícia

Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time

Goiás reassume a ponta, mas pode ser ultrapassado pelo vice-líder Coritiba. Criciúma, Novorizontino, Chapecoense e Athletico-PR também estão na luta

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/09/2025 às 15:51
Taça da Série B 2025
Taça da Série B 2025 - Reprodução/ CBF

Emocionante e imprevisível, a Série B está se aproximando de sua reta final. A principal divisão de acesso do futebol nacional vive momentos decisivos.

Líder da competição, o Goiás é o clube com as maiores chances de acesso, de acordo com números calculados pela UFMG. O Esmeraldino possui 92,37% de possibilidades de subir de divisão.

Outros clubes que encaminharam o acesso para a Série A são Criciúma e Coritiba, com 76,5% e 75,6% de possibilidades de conquistar a subida.

Por outro lado, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas possuem grandes chances de serem rebaixados ao final da Série B.

Confira as chances de acesso dos times da Série B

  1. Goiás – 82,5%
  2. Criciúma – 76,5%
  3. Coritiba – 75,6%
  4. Athletico-PR – 45,6%
  5. Novorizontino – 36,9%
  6. Chapecoense – 28,8%
  7. Cuiabá – 23,6%
  8. CRB – 7,3%
  9. Remo – 6,9%
  10. Atlético-GO – 6,7%
  11. Avaí – 3,2%
  12. Vila Nova – 2,9%
  13. Operário-PR – 2,8%
  14. Athletic-MG – 0,39%
  15. Ferroviária-SP – 0,16%
  16. América-MG - 0,13%
  17. Botafogo-SP - 0,031%
  18. Amazonas - 0,004%
  19. Volta Redonda - 0,001%
  20. Paysandu - 0%

Leia Também

Confira as chances de rebaixamento ao final da Série B

  • Paysandu – 96,0%
  • Volta Redonda – 80,0%
  • Amazonas – 74,7%
  • Botafogo-SP – 56,2%
  • América-MG – 34,2%
  • Ferroviária-SP – 27,4%
  • Athletic-MG – 20,0%
  • Vila Nova – 3,0%
  • Operário-PR – 2,8%
  • Avaí – 2,6%
  • CRB – 1,7%
  • Atlético-GO – 0,92%
  • Remo – 0,60%
  • Chapecoense – 0,054%
  • Cuiabá – 0,042%
  • Athletico-PR – 0,011%
  • Novorizontino – 0,008%
  • Criciúma – 0,000%
  • Goiás – 0,000%
  • Coritiba – 0,000%

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Volta Redonda x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Volta Redonda x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags