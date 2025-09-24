Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time
Goiás reassume a ponta, mas pode ser ultrapassado pelo vice-líder Coritiba. Criciúma, Novorizontino, Chapecoense e Athletico-PR também estão na luta
Emocionante e imprevisível, a Série B está se aproximando de sua reta final. A principal divisão de acesso do futebol nacional vive momentos decisivos.
Líder da competição, o Goiás é o clube com as maiores chances de acesso, de acordo com números calculados pela UFMG. O Esmeraldino possui 92,37% de possibilidades de subir de divisão.
Outros clubes que encaminharam o acesso para a Série A são Criciúma e Coritiba, com 76,5% e 75,6% de possibilidades de conquistar a subida.
Por outro lado, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas possuem grandes chances de serem rebaixados ao final da Série B.
Confira as chances de acesso dos times da Série B
- Goiás – 82,5%
- Criciúma – 76,5%
- Coritiba – 75,6%
- Athletico-PR – 45,6%
- Novorizontino – 36,9%
- Chapecoense – 28,8%
- Cuiabá – 23,6%
- CRB – 7,3%
- Remo – 6,9%
- Atlético-GO – 6,7%
- Avaí – 3,2%
- Vila Nova – 2,9%
- Operário-PR – 2,8%
- Athletic-MG – 0,39%
- Ferroviária-SP – 0,16%
- América-MG - 0,13%
- Botafogo-SP - 0,031%
- Amazonas - 0,004%
- Volta Redonda - 0,001%
- Paysandu - 0%
Confira as chances de rebaixamento ao final da Série B
- Paysandu – 96,0%
- Volta Redonda – 80,0%
- Amazonas – 74,7%
- Botafogo-SP – 56,2%
- América-MG – 34,2%
- Ferroviária-SP – 27,4%
- Athletic-MG – 20,0%
- Vila Nova – 3,0%
- Operário-PR – 2,8%
- Avaí – 2,6%
- CRB – 1,7%
- Atlético-GO – 0,92%
- Remo – 0,60%
- Chapecoense – 0,054%
- Cuiabá – 0,042%
- Athletico-PR – 0,011%
- Novorizontino – 0,008%
- Criciúma – 0,000%
- Goiás – 0,000%
- Coritiba – 0,000%