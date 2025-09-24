Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Goiás reassume a ponta, mas pode ser ultrapassado pelo vice-líder Coritiba. Criciúma, Novorizontino, Chapecoense e Athletico-PR também estão na luta

Emocionante e imprevisível, a Série B está se aproximando de sua reta final. A principal divisão de acesso do futebol nacional vive momentos decisivos.

Líder da competição, o Goiás é o clube com as maiores chances de acesso, de acordo com números calculados pela UFMG. O Esmeraldino possui 92,37% de possibilidades de subir de divisão.

Outros clubes que encaminharam o acesso para a Série A são Criciúma e Coritiba, com 76,5% e 75,6% de possibilidades de conquistar a subida.

Por outro lado, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas possuem grandes chances de serem rebaixados ao final da Série B.

Confira as chances de acesso dos times da Série B

Goiás – 82,5% Criciúma – 76,5% Coritiba – 75,6% Athletico-PR – 45,6% Novorizontino – 36,9% Chapecoense – 28,8% Cuiabá – 23,6% CRB – 7,3% Remo – 6,9% Atlético-GO – 6,7% Avaí – 3,2% Vila Nova – 2,9% Operário-PR – 2,8% Athletic-MG – 0,39% Ferroviária-SP – 0,16% América-MG - 0,13% Botafogo-SP - 0,031% Amazonas - 0,004% Volta Redonda - 0,001% Paysandu - 0%

Confira as chances de rebaixamento ao final da Série B