Volta Redonda x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Voltaço vem de derrota diante do Amazonas, por 1 a 0, e busca voltar a vencer para se livrar do Z-4. Leão Azul terá estreia de Guto Ferreira

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/09/2025 às 15:33
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B - Reprodução/ Remo

Volta Redonda enfrenta o Remo nesta quarta-feira (24/09), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

O Volta Redonda vive momento complicado, ocupa a 19ª posição, com 27 pontos, e conquistou apenas uma vitória nos últimos oito jogos, e precisa urgentemente de um resultado dentro de casa pra se afastar da zona de rebaixamento.

O Remo também não vive bom momento. O time paraense está em 8º lugar, com 39 pontos, ainda na briga pelo G-4, mas com performance instável, já que conquistou só uma vitória nos últimos seis jogos.

A derrota para o Atlético-GO em casa aumentou o desconforto e resultou na saída do português António Oliveira do comando técnico. Seu substituto será Guto Ferreira.

Onde assistir Volta Redonda x Remo ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelos seguintes canais:

  • ESPN 4 (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 24/09 (quarta-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 28
  • Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
  • Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Igor Moraes e Lucas Adell; Thallyson, André Luiz e Raí; Vitinho, Kayke e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa.

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinicius, Régis e Nathan Pescador; Marrony, Pedro Rocha e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.

