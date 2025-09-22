Serie B |

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

A equipe do Coxa lidera a Série B com 48 pontos, seguido por Goiás (47). Criciúma e Chapecoense completam o G-4 com 46 e 43 pontos.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/09/2025 às 16:06
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro - Andre Borges/CBF

A Série B 2025 segue em ritmo intenso com a disputa da 28ª rodada, que promete trazer mudanças importantes na tabela de classificação, mantendo o equilíbrio tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento.

O Goiás lidera a competição com 48 pontos, seguido de perto pelo Coritiba, que soma 47 e segue firme na disputa pelo título.

Na terceira colocação aparece o Criciúma, com 46 pontos, enquanto o Novorizontino fecha o G-4 na quarta posição, com 43 pontos.

Série B 2025 - Classificação (27ª Rodada)

Pos Clube Pts J V E D GP GC SG
1 Goiás 48 27 14 6 7 33 25 +8
2 Coritiba 47 27 13 8 6 28 17 +11
3 Criciúma 46 27 13 7 7 34 21 +13
4 Novorizontino 43 27 11 10 6 30 25 +5
5 Athletico-PR 42 27 12 6 9 39 36 +3
6 Chapecoense 41 27 12 5 10 38 28 +10
7 Cuiabá 41 27 11 8 8 32 30 +2
8 Remo 39 27 9 12 6 28 24 +4
9 Atlético-GO 38 27 9 11 7 30 28 +2
10 CRB 37 27 11 4 12 28 24 +4
11 Avaí 37 27 9 10 8 35 30 +5
12 Vila Nova 36 27 10 6 11 26 28 -2
13 Operário-PR 36 27 9 9 9 29 26 +3
14 Athletic Club 32 27 9 5 13 29 35 -6
15 Ferroviária 32 27 7 11 9 30 34 -4
16 América-MG 30 27 8 6 13 27 33 -6
17 Botafogo-SP 29 27 7 8 12 22 39 -17
18 Amazonas 27 27 6 9 12 27 39 -12
19 Volta Redonda 27 27 6 9 12 16 28 -12
20 Paysandu 22 27 4 10 13 21 32 -11

