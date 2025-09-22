Serie B |
Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
A equipe do Coxa lidera a Série B com 48 pontos, seguido por Goiás (47). Criciúma e Chapecoense completam o G-4 com 46 e 43 pontos.
A Série B 2025 segue em ritmo intenso com a disputa da 28ª rodada, que promete trazer mudanças importantes na tabela de classificação, mantendo o equilíbrio tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento.
O Goiás lidera a competição com 48 pontos, seguido de perto pelo Coritiba, que soma 47 e segue firme na disputa pelo título.
Na terceira colocação aparece o Criciúma, com 46 pontos, enquanto o Novorizontino fecha o G-4 na quarta posição, com 43 pontos.
Leia Também
Série B 2025 - Classificação (27ª Rodada)
|Pos
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1
|Goiás
|48
|27
|14
|6
|7
|33
|25
|+8
|2
|Coritiba
|47
|27
|13
|8
|6
|28
|17
|+11
|3
|Criciúma
|46
|27
|13
|7
|7
|34
|21
|+13
|4
|Novorizontino
|43
|27
|11
|10
|6
|30
|25
|+5
|5
|Athletico-PR
|42
|27
|12
|6
|9
|39
|36
|+3
|6
|Chapecoense
|41
|27
|12
|5
|10
|38
|28
|+10
|7
|Cuiabá
|41
|27
|11
|8
|8
|32
|30
|+2
|8
|Remo
|39
|27
|9
|12
|6
|28
|24
|+4
|9
|Atlético-GO
|38
|27
|9
|11
|7
|30
|28
|+2
|10
|CRB
|37
|27
|11
|4
|12
|28
|24
|+4
|11
|Avaí
|37
|27
|9
|10
|8
|35
|30
|+5
|12
|Vila Nova
|36
|27
|10
|6
|11
|26
|28
|-2
|13
|Operário-PR
|36
|27
|9
|9
|9
|29
|26
|+3
|14
|Athletic Club
|32
|27
|9
|5
|13
|29
|35
|-6
|15
|Ferroviária
|32
|27
|7
|11
|9
|30
|34
|-4
|16
|América-MG
|30
|27
|8
|6
|13
|27
|33
|-6
|17
|Botafogo-SP
|29
|27
|7
|8
|12
|22
|39
|-17
|18
|Amazonas
|27
|27
|6
|9
|12
|27
|39
|-12
|19
|Volta Redonda
|27
|27
|6
|9
|12
|16
|28
|-12
|20
|Paysandu
|22
|27
|4
|10
|13
|21
|32
|-11