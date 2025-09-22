Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe do Coxa lidera a Série B com 48 pontos, seguido por Goiás (47). Criciúma e Chapecoense completam o G-4 com 46 e 43 pontos.

A Série B 2025 segue em ritmo intenso com a disputa da 28ª rodada, que promete trazer mudanças importantes na tabela de classificação, mantendo o equilíbrio tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento.

O Goiás lidera a competição com 48 pontos, seguido de perto pelo Coritiba, que soma 47 e segue firme na disputa pelo título.

Na terceira colocação aparece o Criciúma, com 46 pontos, enquanto o Novorizontino fecha o G-4 na quarta posição, com 43 pontos.

Série B 2025 - Classificação (27ª Rodada)