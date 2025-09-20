Classificação da Série C atualizada: Veja situação de Náutico e Ponte Preta na briga pelo acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com vitória sobre o Náutico nos Aflitos, Ponte Preta fica muito próxima de retorno à Série B, veja situação do grupo B, e também do grupo A da Série C

E o quadrangular final da Série C 2025 vai chegando à sua metade! Neste sábado (20), em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo B, a Ponte Preta venceu o Náutico, nos Aflitos.

O resultado tem grande impacto na classificação, uma vez que encaminha o acesso da Macaca, que consegue sua terceira vitória em três jogos, chega aos 9 pontos e fica a uma vitória de garantir a vaga na Série B do próximo ano.

Além disso, o resultado dificulta, e muito, a vida do Timbu. Com apenas 3 pontos, o Náutico perdeu os dois jogos que disputou em casa e agora terá um desafio duríssimo com dois jogos em sequência em Campinas, primeiro novamente contra a Ponte, no Moisés Lucarelli, e depois contra o Guarani, no Brinco de Ouro.

O outro jogo do grupo será disputado neste domingo (21). Às 19h, horário de Brasília, o Guarani recebe o Brusque, no Brinco de Ouro.

Classificação da Série C

Grupo A

Londrina - 5 pts São Bernanrdo - 2 pts Floresta - 2 pts Caxias - 2 pts

Grupo B