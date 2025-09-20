fechar
Serie C | Notícia

Classificação da Série C atualizada: Veja situação de Náutico e Ponte Preta na briga pelo acesso

Com vitória sobre o Náutico nos Aflitos, Ponte Preta fica muito próxima de retorno à Série B, veja situação do grupo B, e também do grupo A da Série C

Por Victor Peixoto Publicado em 20/09/2025 às 19:56 | Atualizado em 20/09/2025 às 20:29
Toró, atacante da Ponte Preta
Toró, atacante da Ponte Preta - Marcos Ribolli / Ponte Preta

E o quadrangular final da Série C 2025 vai chegando à sua metade! Neste sábado (20), em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo B, Ponte Preta venceu o Náutico, nos Aflitos.

O resultado tem grande impacto na classificação, uma vez que encaminha o acesso da Macaca, que consegue sua terceira vitória em três jogos, chega aos 9 pontos e fica a uma vitória de garantir a vaga na Série B do próximo ano.

Além disso, o resultado dificulta, e muito, a vida do Timbu. Com apenas 3 pontos, o Náutico perdeu os dois jogos que disputou em casa e agora terá um desafio duríssimo com dois jogos em sequência em Campinas, primeiro novamente contra a Ponte, no Moisés Lucarelli, e depois contra o Guarani, no Brinco de Ouro.

O outro jogo do grupo será disputado neste domingo (21). Às 19h, horário de Brasília, o Guarani recebe o Brusque, no Brinco de Ouro.

Classificação da Série C 

Grupo A

  1. Londrina - 5 pts
  2. São Bernanrdo - 2 pts
  3. Floresta - 2 pts
  4. Caxias - 2 pts

Grupo B

  1. Ponte Preta - 9 pts
  2. Guarani - 3 pts
  3. Náutico - 3 pts
  4. Brusque - 0 pts

