Hélio dos Anjos critica erros defensivos e cobra reação do Náutico

Técnico do Timbu lamentou os dois tropeços seguidos nos Aflitos e cobrou mais competitividade do elenco para manter vivo o sonho de acesso à Série B

O técnico Hélio dos Anjos não escondeu a frustração após a derrota do Náutico por 1x0 para a Ponte Preta, neste sábado (20), nos Aflitos, pela 3ª rodada do Quadrangular Final da Série C. Em coletiva, o treinador analisou os erros da equipe, destacou a falta de competitividade em lances decisivos e pediu uma reação imediata para manter as chances de acesso.

Segundo Hélio, o gol sofrido foi resultado de falhas na recomposição e em disputas individuais. “Perdemos dois embates de corpo que eu não aceito. Nossa recomposição foi zero, e o adversário aproveitou para marcar”, disse.

Ele também lamentou a dificuldade ofensiva do time, que criou pouco e parou no goleiro adversário. “Tivemos posse, criamos boas jogadas, mas finalizamos pouco. Muito pouco para um jogo desse tamanho”, afirmou.

O treinador reconheceu que os dois tropeços em casa pesam para a classificação e que o time precisará fazer história nos dois jogos em Campinas para chegar à última rodada com chances. “Não tenho direito de exigir que o torcedor acredite. Internamente nós acreditamos, mas acreditar só não resolve. É preciso atitude”, reforçou.

Situação na tabela

Com a derrota, o Náutico segue na 3ª posição do Grupo B, com 3 pontos. A Ponte lidera com 9 e pode garantir o acesso já na próxima rodada. O Timbu enfrenta novamente a Ponte Preta no sábado (27), desta vez no Moisés Lucarelli, precisando vencer para seguir vivo na briga pelo retorno à Série B.