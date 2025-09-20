Sport x Corinthians ao vivo (21/09): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão vem de um empate fora de casa com o Red Bull Bragantino

Sonhando com a permanência, o Sport recebe o Corinthians, neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na última partida, o Leão empatou por 1x1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Para buscar ainda a segunda vitória no Brasileirão, o clube rubro-negro se apega a um tabu diante do Timão. Há 9 anos, o Sport não perde como mandante para o clube paulista.

O triunfo sobre o Corinthians pode ser importante para o Sport continua em busca do milagre da fuga do rebaixamento. Na classificação, o Leão é o lanterna com 11 pontos, enquanto o adversário paulista está na 9ª posição com 29 pontos.

Desfalques, retornos e estreias no Sport

O técnico Daniel Paulista não poderá contar com dois jogadores do Sport para o jogo contra o Corinthians. Os meio-campistas Pedro Augusto e Lucas Lima estão suspenso por causa do terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o lateral Igor Cariús e o atacante Pablo foram liberados pelo departamento médico. Assim, deve figurar o banco de reservas no próximo jogo.

Além disso, mais duas estreias podem acontecer no Sport. O volante Lucas Kal e o lateral-esquerdo Luan Cândido foram contratados e ainda não estrearam. Esse último possui chance de já realizar o primeiro jogo como titular, já que na partida anterior ficou de fora porque ainda possui vínculo com o Bragantino.

Outras novidades no time titular devem ser o meia Matheusinho e o atacante Barletta. Eles são os mais cotados para ocupar as vagas de Pedro Augusto e Lucas Lima em relação ao jogo anterior.

Corinthians com 5 baixas

O técnico Dorival Júnior, que já passou pelo Sport, possui cinco desfalques no Sport. São eles: André Carrilho, Charles, Rodrigo Garro e Memphis Depay, os quatro machucados, além de Gui Negão, que cumpre suspensão. Em contrapartida, o treinador ganhou três reforços para o jogo deste domingo: Breno Bidon, José Martínez e Ranielle.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportivo para o jogo do Sport contra o Corinthians pelo Brasileirão. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do site oficial e aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida na Globo (TV aberta) e no Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Matheusinho; Barletta, Léo Pereira e Derik Lacerda.

Técnico: Daniel Paulista.

Corinthians

Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior.