Gabriel destaca resiliência e pede foco no presente para tirar o Sport da crise
Apesar da péssima campanha do Sport na Série A do Brasileiro, camisa um rubro-negro vem sendo um dos destaques da equipe na temporada
Apesar da má fase, o goleiro Gabriel vem sendo um dos destaques do Sport na temporada, com boa defesas, como no jogo contra o Bragantino, quando ajudou o time a arrancar o empate fora de casa. Ainda assim, ele reconhece o momento difícil. Diante disso, o camisa 1 pregou resiliência e pediu que o grupo mantenha o foco no jogo a jogo para tentar reagir na competição, onde o Leão é lanterna com 11 pontos.
“Não adianta a gente ficar pensando lá na frente. Temos que arregaçar as mangas, trabalhar forte durante a semana e buscar a vitória no jogo seguinte. Agora a nossa final é contra o Corinthians. Essa é a realidade e é isso que temos que enfrentar”, afirmou.
Gabriel foi questionado sobre o impacto dos números que apontam mais de 90% de chances de rebaixamento para o Sport. Segundo o goleiro, o grupo evita se prender às estatísticas para não perder confiança.
“Pensar lá no dia 8 de dezembro é inútil. Se a gente ficar olhando para os números, eles desanimam. Então o que temos tentado como equipe é viver o dia a dia, fazer o nosso melhor a cada treino e nos preparar da melhor forma. O próximo jogo é a nossa final”, disse.
Mesmo em um cenário de pressão, Gabriel vive boa fase individual e foi elogiado pela torcida rubro-negra. Para ele, esse reconhecimento serve como combustível para seguir lutando pela permanência na Série A.
“É desafiador, mas ao mesmo tempo estou muito feliz aqui, com o carinho da torcida. O que eu mais espero é ganhar jogos em casa e sair dessa situação pelo que o torcedor tem feito por nós. Essa é a nossa maior motivação”, completou.
Próximo compromisso
Com o empate diante do Bragantino, o Sport chegou a 11 pontos e segue na lanterna da Série A. O time volta a campo no domingo (21), às 17h30, contra o Corinthians, na Ilha do Retiro. A partida será mais uma oportunidade para tentar a primeira vitória como mandante na competição e manter vivo o sonho de escapar do rebaixamento.