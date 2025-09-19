Náutico x Ponte Preta: Timbu busca quebrar tabu de 13 anos em duelo crucial na Série C 2025
Com diferença de três pontos na classificação, os dois times se enfrentam pela 3ª rodada do Grupo C do Quadrangular do Acesso na Terceira Divisão
O Náutico tem um desafio e tanto pela frente neste sábado (20/09), às 17h (horário de Brasília). Além de buscar a reabilitação no quadrangular da Série C 2025 após a derrota para o Guarani.
O Timbu precisa quebrar um incômodo tabu de 13 anos sem vencer a Ponte Preta nos Aflitos. A última vitória alvirrubra em seu estádio contra a Macaca foi em 2012 pelo Brasileirão Série A.
Na ocasião, venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Kieza (duas vezes) e Souza. Desde então, em quatro partidas no campo alvirrubro, o retrospecto é de três derrotas e um empate.
- Náutico 3 x 0 Ponte Preta - Série A 2012
- Náutico 0 x 2 Ponte Preta - Série B 2020
- Náutico 1 x 1 Ponte Preta - Série B 2021
- Náutico 0 x 1 Ponte Preta - Série B 2022
Retrospecto recente entre Náutico e Ponte Preta
Detalhe: o jejum é somente nos Aflitos! Isso porque o histórico mostra que, na Arena de Pernambuco, por exemplo, os times já se enfrentaram três vezes, sendo uma derrota e uma igualdade.
Leia mais: Se perder para a Ponte Preta, Náutico estará eliminado da Série C?
Houve uma vitória em 2018, pela Copa do Brasil, mas foi eliminado na ocasião. O duelo mais recente, em maio deste ano, ainda pela primeira fase, terminou com triunfo dos visitantes (1 a 0).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Náutico 0 x 1 Ponte Preta - Série C 2025
Situação do Náutico no Quadrangular do Acesso:
O confronto é vital para as pretensões alvirrubras na Terceira Divisão. O clube ocupa o terceiro lugar no Grupo C, com três pontos, enquanto a equipe de Campinas é líder isolada, com seis.
Classificação da Série C 2025:
- 1° Ponte Preta - 06 pontos
- 2° Guarani - 03 pontos
- 3° Náutico - 03 pontos
- 4° Brusque - nenhum ponto