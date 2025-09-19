fechar
Nautico | Notícia

Náutico x Ponte Preta: Timbu busca quebrar tabu de 13 anos em duelo crucial na Série C 2025

Com diferença de três pontos na classificação, os dois times se enfrentam pela 3ª rodada do Grupo C do Quadrangular do Acesso na Terceira Divisão

Por Robert Sarmento Publicado em 19/09/2025 às 10:32 | Atualizado em 19/09/2025 às 11:51
Jogadores de Náutico e Ponte Preta em disputa de bola
Jogadores de Náutico e Ponte Preta em disputa de bola - Gabriel França/Náutico

O Náutico tem um desafio e tanto pela frente neste sábado (20/09), às 17h (horário de Brasília). Além de buscar a reabilitação no quadrangular da Série C 2025 após a derrota para o Guarani.

O Timbu precisa quebrar um incômodo tabu de 13 anos sem vencer a Ponte Preta nos Aflitos. A última vitória alvirrubra em seu estádio contra a Macaca foi em 2012 pelo Brasileirão Série A.

Leia Também

Na ocasião, venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Kieza (duas vezes) e Souza. Desde então, em quatro partidas no campo alvirrubro, o retrospecto é de três derrotas e um empate.

  • Náutico 3 x 0 Ponte Preta - Série A 2012
  • Náutico 0 x 2 Ponte Preta - Série B 2020
  • Náutico 1 x 1 Ponte Preta - Série B 2021
  • Náutico 0 x 1 Ponte Preta - Série B 2022

Retrospecto recente entre Náutico e Ponte Preta

Detalhe: o jejum é somente nos Aflitos! Isso porque o histórico mostra que, na Arena de Pernambuco, por exemplo, os times já se enfrentaram três vezes, sendo uma derrota e uma igualdade.

Leia maisSe perder para a Ponte Preta, Náutico estará eliminado da Série C?

Houve uma vitória em 2018, pela Copa do Brasil, mas foi eliminado na ocasião. O duelo mais recente, em maio deste ano, ainda pela primeira fase, terminou com triunfo dos visitantes (1 a 0).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Náutico 0 x 1 Ponte Preta - Série C 2025

Situação do Náutico no Quadrangular do Acesso:

O confronto é vital para as pretensões alvirrubras na Terceira Divisão. O clube ocupa o terceiro lugar no Grupo C, com três pontos, enquanto a equipe de Campinas é líder isolada, com seis.

Classificação da Série C 2025:

  • 1° Ponte Preta - 06 pontos
  • 2° Guarani - 03 pontos
  • 3° Náutico - 03 pontos
  • 4° Brusque - nenhum ponto

Gabriel França/Náutico
Náutico perdeu para a Ponte Preta na 1ª fase da Série C 2025 - Gabriel França/Náutico

Leia também

Náutico divulga parcial atualizada de ingressos para duelo contra a Ponte Preta
Série C

Náutico divulga parcial atualizada de ingressos para duelo contra a Ponte Preta
Se o Náutico perder para a Ponte Preta, está eliminado do quadrangular da Série C? Entenda cenário
Timbu

Se o Náutico perder para a Ponte Preta, está eliminado do quadrangular da Série C? Entenda cenário

Compartilhe

Tags