Náutico x Ponte Preta: Timbu busca quebrar tabu de 13 anos em duelo crucial na Série C 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com diferença de três pontos na classificação, os dois times se enfrentam pela 3ª rodada do Grupo C do Quadrangular do Acesso na Terceira Divisão

O Náutico tem um desafio e tanto pela frente neste sábado (20/09), às 17h (horário de Brasília). Além de buscar a reabilitação no quadrangular da Série C 2025 após a derrota para o Guarani.

O Timbu precisa quebrar um incômodo tabu de 13 anos sem vencer a Ponte Preta nos Aflitos. A última vitória alvirrubra em seu estádio contra a Macaca foi em 2012 pelo Brasileirão Série A.

Na ocasião, venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Kieza (duas vezes) e Souza. Desde então, em quatro partidas no campo alvirrubro, o retrospecto é de três derrotas e um empate.

Náutico 3 x 0 Ponte Preta - Série A 2012



Náutico 0 x 2 Ponte Preta - Série B 2020



Náutico 1 x 1 Ponte Preta - Série B 2021



Náutico 0 x 1 Ponte Preta - Série B 2022



Retrospecto recente entre Náutico e Ponte Preta

Detalhe: o jejum é somente nos Aflitos! Isso porque o histórico mostra que, na Arena de Pernambuco, por exemplo, os times já se enfrentaram três vezes, sendo uma derrota e uma igualdade.

Leia mais: Se perder para a Ponte Preta, Náutico estará eliminado da Série C?



Houve uma vitória em 2018, pela Copa do Brasil, mas foi eliminado na ocasião. O duelo mais recente, em maio deste ano, ainda pela primeira fase, terminou com triunfo dos visitantes (1 a 0).

Náutico 0 x 1 Ponte Preta - Série C 2025

Situação do Náutico no Quadrangular do Acesso:

O confronto é vital para as pretensões alvirrubras na Terceira Divisão. O clube ocupa o terceiro lugar no Grupo C, com três pontos, enquanto a equipe de Campinas é líder isolada, com seis.

Classificação da Série C 2025:

1° Ponte Preta - 06 pontos

2° Guarani - 03 pontos

3° Náutico - 03 pontos

4° Brusque - nenhum ponto