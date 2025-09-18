Se o Náutico perder para a Ponte Preta, está eliminado do quadrangular da Série C? Entenda cenário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tanto o Náutico quanto a Ponte Preta encaram o jogo de suas vidas neste sábado. O Timbu vem de derrota, mas terá a vantagem de atuar em casa.

A equipe do Náutico terá uma missão importante neste sábado (20), quando enfrentará a Ponte Preta em confronto válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C. A partida será disputada às 17h (horário de Brasília), nos Aflitos, em Recife-PE.

O time comandado por Hélio dos Anjos vinha de uma sequência impressionante de 13 jogos de invencibilidade, mas acabou surpreendido na última rodada e foi derrotado pelo Guarani, em um duelo decisivo para ambas as equipes.

Agora, após a derrota e com alguns desfalques, o treinador terá a difícil missão de buscar a vitória diante de um dos grandes favoritos ao acesso para a Série B de 2026.

Atualmente, a Macaca lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Foram duas vitórias nos dois jogos disputados no quadrangular, contra Brusque e Guarani. Caso vença novamente, a Ponte encaminhará o acesso e também dará um passo importante rumo à final da Série C.

Se o Náutico perder, está eliminado?

Caso a Ponte Preta vença, o Náutico ainda terá chances matemáticas de subir, mas a situação ficará muito complicada. Isso porque a Macaca chegaria a 9 pontos, enquanto o Timbu dependeria não só dos próprios resultados, como também de um tropeço no duelo entre Guarani e Brusque.

Além disso, o próximo compromisso do Náutico será novamente contra a Ponte Preta, mas fora de casa, no Estádio Moisés Lucarelli, o que torna o desafio ainda mais difícil.

Por isso, o jogo deste sábado é considerado mais uma verdadeira decisão para o Timbu.

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C