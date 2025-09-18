fechar
Se o Náutico perder para a Ponte Preta, está eliminado do quadrangular da Série C? Entenda cenário

Tanto o Náutico quanto a Ponte Preta encaram o jogo de suas vidas neste sábado. O Timbu vem de derrota, mas terá a vantagem de atuar em casa.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/09/2025 às 17:32
A Ponte Preta venceu o Náutico por 1 a 0 na noite deste sábado, nos Aflitos, pela sétima rodada da Série C do Brasileiro.
A Ponte Preta venceu o Náutico por 1 a 0 na noite deste sábado, nos Aflitos, pela sétima rodada da Série C do Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

A equipe do Náutico terá uma missão importante neste sábado (20), quando enfrentará a Ponte Preta em confronto válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C. A partida será disputada às 17h (horário de Brasília), nos Aflitos, em Recife-PE.

O time comandado por Hélio dos Anjos vinha de uma sequência impressionante de 13 jogos de invencibilidade, mas acabou surpreendido na última rodada e foi derrotado pelo Guarani, em um duelo decisivo para ambas as equipes.

Agora, após a derrota e com alguns desfalques, o treinador terá a difícil missão de buscar a vitória diante de um dos grandes favoritos ao acesso para a Série B de 2026.

Atualmente, a Macaca lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Foram duas vitórias nos dois jogos disputados no quadrangular, contra Brusque e Guarani. Caso vença novamente, a Ponte encaminhará o acesso e também dará um passo importante rumo à final da Série C.

Se o Náutico perder, está eliminado?

Caso a Ponte Preta vença, o Náutico ainda terá chances matemáticas de subir, mas a situação ficará muito complicada. Isso porque a Macaca chegaria a 9 pontos, enquanto o Timbu dependeria não só dos próprios resultados, como também de um tropeço no duelo entre Guarani e Brusque.

Além disso, o próximo compromisso do Náutico será novamente contra a Ponte Preta, mas fora de casa, no Estádio Moisés Lucarelli, o que torna o desafio ainda mais difícil.

Por isso, o jogo deste sábado é considerado mais uma verdadeira decisão para o Timbu.

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C

  • 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
  • 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
  • 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
  • 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos

