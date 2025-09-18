Se o Náutico perder para a Ponte Preta, está eliminado do quadrangular da Série C? Entenda cenário
Tanto o Náutico quanto a Ponte Preta encaram o jogo de suas vidas neste sábado. O Timbu vem de derrota, mas terá a vantagem de atuar em casa.
A equipe do Náutico terá uma missão importante neste sábado (20), quando enfrentará a Ponte Preta em confronto válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C. A partida será disputada às 17h (horário de Brasília), nos Aflitos, em Recife-PE.
O time comandado por Hélio dos Anjos vinha de uma sequência impressionante de 13 jogos de invencibilidade, mas acabou surpreendido na última rodada e foi derrotado pelo Guarani, em um duelo decisivo para ambas as equipes.
Agora, após a derrota e com alguns desfalques, o treinador terá a difícil missão de buscar a vitória diante de um dos grandes favoritos ao acesso para a Série B de 2026.
Atualmente, a Macaca lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Foram duas vitórias nos dois jogos disputados no quadrangular, contra Brusque e Guarani. Caso vença novamente, a Ponte encaminhará o acesso e também dará um passo importante rumo à final da Série C.
Se o Náutico perder, está eliminado?
Caso a Ponte Preta vença, o Náutico ainda terá chances matemáticas de subir, mas a situação ficará muito complicada. Isso porque a Macaca chegaria a 9 pontos, enquanto o Timbu dependeria não só dos próprios resultados, como também de um tropeço no duelo entre Guarani e Brusque.
Além disso, o próximo compromisso do Náutico será novamente contra a Ponte Preta, mas fora de casa, no Estádio Moisés Lucarelli, o que torna o desafio ainda mais difícil.
Por isso, o jogo deste sábado é considerado mais uma verdadeira decisão para o Timbu.
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos