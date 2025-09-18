Náutico: confira as opções de Hélio dos Anjos na defesa para o duelo contra a Ponte Preta
O duelo contra a Ponte Preta será crucial para ambas as equipes: a Macaca pode se aproximar da classificação e o Timba busca subir na tabela.
O Náutico terá um grande desafio neste próximo sábado (20), quando enfrenta a Ponte Preta pela terceira fase do quadrangular da Série C.
A equipe alvirrubra busca a vitória a qualquer custo para se manter firme na briga pelo acesso à Série B. No entanto, o treinador Hélio dos Anjos terá trabalho para montar a equipe, já que baixas importantes impactarão tanto a escalação quanto o estilo de jogo do Timba.
Desfalques na defesa
Três zagueiros do Náutico não poderão atuar nesta partida:
Matheus Silva não joga por pertencer à Ponte Preta. Para utilizá-lo, o clube teria que pagar uma multa de R$ 1 milhão, tornando sua presença inviável.
Carlinhos e Rayan estão lesionados e também ficam de fora do confronto, criando um grande problema para Hélio dos Anjos.
Opções para a defesa
Para o jogo de sábado, Hélio conta com algumas alternativas para suprir os desfalques dos atletas fora do confronto:
Escalar Índio ou Felipe Santana, ambos da base, ao lado de João Maistro, mantendo a defesa semelhante à do último jogo, com apenas uma alteração.
Recuar o lateral Igor Fernandes para a zaga, jogando junto com João Maistro, enquanto Raimar assumiria a lateral esquerda.
Outros desfalques importantes
Além do desfalque na zaga, o Náutico também não contará com:
- O meia Patrick Allan, lesionado recentemente.
- O atacante Paulo Sérgio, em transição física e provavelmente fora do confronto.
