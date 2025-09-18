Náutico: confira as opções de Hélio dos Anjos na defesa para o duelo contra a Ponte Preta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo contra a Ponte Preta será crucial para ambas as equipes: a Macaca pode se aproximar da classificação e o Timba busca subir na tabela.

O Náutico terá um grande desafio neste próximo sábado (20), quando enfrenta a Ponte Preta pela terceira fase do quadrangular da Série C.

A equipe alvirrubra busca a vitória a qualquer custo para se manter firme na briga pelo acesso à Série B. No entanto, o treinador Hélio dos Anjos terá trabalho para montar a equipe, já que baixas importantes impactarão tanto a escalação quanto o estilo de jogo do Timba.

Desfalques na defesa

Três zagueiros do Náutico não poderão atuar nesta partida:

Matheus Silva não joga por pertencer à Ponte Preta. Para utilizá-lo, o clube teria que pagar uma multa de R$ 1 milhão, tornando sua presença inviável.

Carlinhos e Rayan estão lesionados e também ficam de fora do confronto, criando um grande problema para Hélio dos Anjos.

Opções para a defesa

Para o jogo de sábado, Hélio conta com algumas alternativas para suprir os desfalques dos atletas fora do confronto:

Escalar Índio ou Felipe Santana, ambos da base, ao lado de João Maistro, mantendo a defesa semelhante à do último jogo, com apenas uma alteração.

Recuar o lateral Igor Fernandes para a zaga, jogando junto com João Maistro, enquanto Raimar assumiria a lateral esquerda.

Outros desfalques importantes

Além do desfalque na zaga, o Náutico também não contará com:

O meia Patrick Allan , lesionado recentemente.

, lesionado recentemente. O atacante Paulo Sérgio, em transição física e provavelmente fora do confronto.

Náutico enfrenta problemas em setor chave para jogo contra a Ponte Preta