Náutico divulga parcial atualizada de ingressos para duelo contra a Ponte Preta
A equipe comandada por Hélio dos Anjos chega após perder seu primeiro jogo depois de uma sequência invicta e contará com o apoio total de sua torcida.
O clima é de grande expectativa nos Aflitos para o confronto decisivo entre Náutico e Ponte Preta, válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C.
Em atualização feita nesta quinta-feira (18), o Timbu informou que mais de 11.200 mil ingressos já foram vendidos para o duelo, que será disputado neste sábado (20), no Recife.
Todos os ingressos de meia-entrada dos setores Vermelho, Hexa e 'Caldeirão estão esgotados, restando apenas bilhetes de acesso comum, com valor integral.
Uma vitória neste confronto dará à equipe comandada por Hélio dos Anjos um passo importante rumo à Série B, já que o Náutico foi derrotado em seu último jogo e precisa de um resultado positivo para seguir vivo e confiante.
Veja valores e onde comprar
As entradas seguem disponíveis nos portais maisfieldonordeste.com.br (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).
- Setor Hexa: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)
- Setor Caldeirão: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40 (meia)
- Setor Vermelho: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)
- Cadeiras: R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia)
- Visitante: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)
Lembrando que o lote foi atualizado na noite entre quarta e quinta-feira.
Ficha de jogo
- Jogo: Náutico x Ponte Preta
- Motivo: 3ª rodada do quadrangular da Série C
- Data: 20 de setembro de 2025
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Local: Estádio dos Aflitos – Recife (PE)
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 1ª rodada – Brusque 0 x 1 Náutico – Augusto Bauer
- 2ª rodada – Náutico 0 x 2 Guarani – Aflitos
- 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos