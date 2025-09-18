Náutico divulga parcial atualizada de ingressos para duelo contra a Ponte Preta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe comandada por Hélio dos Anjos chega após perder seu primeiro jogo depois de uma sequência invicta e contará com o apoio total de sua torcida.

O clima é de grande expectativa nos Aflitos para o confronto decisivo entre Náutico e Ponte Preta, válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C.

Em atualização feita nesta quinta-feira (18), o Timbu informou que mais de 11.200 mil ingressos já foram vendidos para o duelo, que será disputado neste sábado (20), no Recife.

Todos os ingressos de meia-entrada dos setores Vermelho, Hexa e 'Caldeirão estão esgotados, restando apenas bilhetes de acesso comum, com valor integral.

Uma vitória neste confronto dará à equipe comandada por Hélio dos Anjos um passo importante rumo à Série B, já que o Náutico foi derrotado em seu último jogo e precisa de um resultado positivo para seguir vivo e confiante.

Veja valores e onde comprar

As entradas seguem disponíveis nos portais maisfieldonordeste.com.br (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).

Setor Hexa: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia) Setor Caldeirão: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40 (meia)

R$ 80,00 (inteira) e R$ 40 (meia) Setor Vermelho: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia) Cadeiras: R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia)

R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia) Visitante: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

Lembrando que o lote foi atualizado na noite entre quarta e quinta-feira.

Ficha de jogo

Jogo: Náutico x Ponte Preta

Náutico x Ponte Preta Motivo: 3ª rodada do quadrangular da Série C

3ª rodada do quadrangular da Série C Data: 20 de setembro de 2025

20 de setembro de 2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio dos Aflitos – Recife (PE)

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C