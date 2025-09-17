Náutico x Ponte Preta: desfalques, retornos e provável escalação do Timbu para o jogo da Série C
O treinador Hélio dos Anjos precisará promover algumas mudanças no time titular nesta semana, já que terá baixas importantes no elenco.
O Náutico chega focado para o confronto contra a Ponte Preta, em busca de se manter vivo na disputa do quadrangular e tentar a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro.
A partida será neste sábado (20), às 17h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, válida pela 3ª rodada da segunda fase da competição.
O técnico Hélio dos Anjos precisará fazer ajustes na equipe titular, já que o Timbu terá desfalques importantes, mas também contará com pelo menos um retorno de peso.
Desfalques e retornos
O zagueiro Carlinhos, Rayan e o meia Patrick Allan estão fora da partida por lesão.
Além deles, Paulo Sérgio segue em transição de recuperação, enquanto Matheus Silva desfalcará o Timbu por não ter condições de pagar a multa para enfrentar a Ponte Preta, clube que o emprestou o defensor ao Timbu.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Por outro lado, o Náutico provavelmente contará com o retorno do meio-campista Lucas Cardoso, ausente desde o dia 3 de agosto, quando sofreu uma contusão parcial de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito.
Vale destacar que o atleta já treina normalmente e deve seguir como opção no banco de reservas para Hélio dos Anjos.
Mudanças no time titular
Para suprir as ausências na defesa, sobretudo de Carlinhos, Rayan e Mateus Silva, Hélio deve apostar em Igor Fernandes, lateral-esquerdo da equipe, como substituto na zaga. Outra alternativa é o zagueiro Índio, vindo da base.
Com isso, a lateral deve ficar com Raimar, que vem correspondendo bem sempre que é acionado.
No meio-campo, Vitinho aparece como o principal candidato para a vaga de Patrick Allan, enquanto Lucas Cardoso surge como outra opção para a função.
Provável escalação
Muriel; Arnaldo, João Maistro, Igor Fernandes (Índio) e Raimar; Igor Pereira, Marco Antônio e Vitinho (Lucas Cardoso); Vinícius, Hélio Borges e Samuel Otusanya.
Náutico na Série C 2025
O Náutico vem mostrando uma campanha sólida na Série C, com 21 jogos disputados até agora. A equipe conquistou 11 vitórias, 6 empates e sofreu 4 derrotas, demonstrando boa consistência.
Com uma defesa bastante eficiente, o Timbu marcou 26 gols e sofreu apenas 9.
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos