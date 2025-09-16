fechar
Nautico | Notícia

Náutico vende mais de 9 mil ingressos para o jogo contra a Ponte Preta

O duelo acontece no próximo sábado (20) e é válido pela terceira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 16/09/2025 às 19:53
Jogadores do Náutico saudando a torcida no campo dos Aflitos
Jogadores do Náutico saudando a torcida no campo dos Aflitos - Gabriel França/CNC

O Náutico comercializou 9.011 ingressos de forma antecipada para o jogo contra a Ponte Preta. A partida acontece no próximo sábado (20), às 17h (de Brasília), no estádio dos Aflitos.

Leia Também

O duelo é válido pela terceira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os bilhetes variam de R$ 30 a R$ 100. As vendas acontecem apenas de forma online: maisfieldonordeste.com.br (sócios) e futebolcard.com (público geral).

A equipe alvirrubra precisa da vitória após a derrota para o Guarani. Já a Ponte Preta vem de vitórias sobre o Bugre e o Brusque, ou seja, possui 100% de aproveitamento.

Leia também

Em busca do acesso, Náutico busca "driblar" retrospecto negativo em casa diante da Ponte Preta
Náutico

Em busca do acesso, Náutico busca "driblar" retrospecto negativo em casa diante da Ponte Preta
Náutico x Ponte Preta: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo neste sábado (20)
Série C

Náutico x Ponte Preta: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo neste sábado (20)

Compartilhe

Tags