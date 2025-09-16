Náutico vende mais de 9 mil ingressos para o jogo contra a Ponte Preta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo acontece no próximo sábado (20) e é válido pela terceira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico comercializou 9.011 ingressos de forma antecipada para o jogo contra a Ponte Preta. A partida acontece no próximo sábado (20), às 17h (de Brasília), no estádio dos Aflitos.

O duelo é válido pela terceira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Os bilhetes variam de R$ 30 a R$ 100. As vendas acontecem apenas de forma online: maisfieldonordeste.com.br (sócios) e futebolcard.com (público geral).

A equipe alvirrubra precisa da vitória após a derrota para o Guarani. Já a Ponte Preta vem de vitórias sobre o Bugre e o Brusque, ou seja, possui 100% de aproveitamento.