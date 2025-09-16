Em busca do acesso, Náutico busca "driblar" retrospecto negativo em casa diante da Ponte Preta
Timbu espera se recuperar de derrota traumática diante do Guarani, em casa, pelo placar de 2 a 0, que complicou o time na luta pela volta à Série B
Após a derrota diante do Guarani, pelo placar de 2 a 0, em pleno Estádio dos Aflitos, o Náutico se prepara para o duelo contra a Ponte Preta, em duelo válido pela terceira rodada do quadrangular decisivo da Série C.
O confronto será disputado nos Aflitos, casa alvirrubra. Apesar do clube demonstrar força em casa, o Timbu convive com um retrospecto negativo diante da Macaca.
No 10 últimos jogos disputados contra a equipe de Campinas, seja nos Aflitos ou na Arena de Pernambuco, o Náutico venceu apenas duas partidas.
Uma das vitórias nem pôde ser comemorada pela torcida do clube pernambucano, já que, na ocasião, em 2018, a equipe venceu a Macaca em duelo válido pela Copa do Brasil, mas o time paulista garantiu a classificação por ter vencido o confronto em Campinas por 3 a 0.
Em três dos últimos quatro confrontos com mando do Timbu, a Macaca, inclusive, saiu vencedora. Foi o caso do duelo entre os times na primeira fase da Série C, em que o time de Campinas venceu por 1 a 0.
Últimos jogos entre Náutico e Ponte Preta com mando do Timbu
- 24/05/2025 – Náutico 0 x 1 Ponte Preta – Série C 2025
- 05/11/2022 – Náutico 0 x 1 Ponte Preta – Série B 2022
- 13/07/2021 – Náutico 1 x 1 Ponte Preta – Série B 2021
- 13/10/2020 – Náutico 0 x 2 Ponte Preta – Série B 2020
- 19/04/2018 – Náutico 1 x 0 Ponte Preta – Copa do Brasil 2018
- 29/11/2014 – Náutico 1 x 1 Ponte Preta – Série B 2014
- 06/07/2013 – Náutico 1 x 3 Ponte Preta – Brasileirão 2013
- 19/07/2012 – Náutico 3 x 0 Ponte Preta – Brasileirão 2012
- 26/11/2011 – Náutico 2 x 2 Ponte Preta – Série B 2011
- 09/11/2010 – Náutico 1 x 1 Ponte Preta – Série B 2010