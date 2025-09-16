fechar
Em busca do acesso, Náutico busca "driblar" retrospecto negativo em casa diante da Ponte Preta

Timbu espera se recuperar de derrota traumática diante do Guarani, em casa, pelo placar de 2 a 0, que complicou o time na luta pela volta à Série B

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/09/2025 às 17:34
Imagem do último duelo entre Náutico e Ponte Preta
Imagem do último duelo entre Náutico e Ponte Preta - Gabriel França/ Náutico

Após a derrota diante do Guarani, pelo placar de 2 a 0, em pleno Estádio dos Aflitos, o Náutico se prepara para o duelo contra a Ponte Preta, em duelo válido pela terceira rodada do quadrangular decisivo da Série C.

O confronto será disputado nos Aflitos, casa alvirrubra. Apesar do clube demonstrar força em casa, o Timbu convive com um retrospecto negativo diante da Macaca.

No 10 últimos jogos disputados contra a equipe de Campinas, seja nos Aflitos ou na Arena de Pernambuco, o Náutico venceu apenas duas partidas.

Uma das vitórias nem pôde ser comemorada pela torcida do clube pernambucano, já que, na ocasião, em 2018, a equipe venceu a Macaca em duelo válido pela Copa do Brasil, mas o time paulista garantiu a classificação por ter vencido o confronto em Campinas por 3 a 0.

Em três dos últimos quatro confrontos com mando do Timbu, a Macaca, inclusive, saiu vencedora. Foi o caso do duelo entre os times na primeira fase da Série C, em que o time de Campinas venceu por 1 a 0.

Últimos jogos entre Náutico e Ponte Preta com mando do Timbu

  • 24/05/2025 – Náutico 0 x 1 Ponte Preta – Série C 2025
  • 05/11/2022 – Náutico 0 x 1 Ponte Preta – Série B 2022
  • 13/07/2021 – Náutico 1 x 1 Ponte Preta – Série B 2021
  • 13/10/2020 – Náutico 0 x 2 Ponte Preta – Série B 2020
  • 19/04/2018 – Náutico 1 x 0 Ponte Preta – Copa do Brasil 2018
  • 29/11/2014 – Náutico 1 x 1 Ponte Preta – Série B 2014
  • 06/07/2013 – Náutico 1 x 3 Ponte Preta – Brasileirão 2013
  • 19/07/2012 – Náutico 3 x 0 Ponte Preta – Brasileirão 2012
  • 26/11/2011 – Náutico 2 x 2 Ponte Preta – Série B 2011
  • 09/11/2010 – Náutico 1 x 1 Ponte Preta – Série B 2010

