Náutico: Quais são os possíveis substitutos de Patrick Allan diante da Ponte Preta

Meia sofreu lesão no joelho e está fora das próximas partidas do quadrangular, contra a Ponte Preta. Hélio dos Anjos precisará definir substituto

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/09/2025 às 15:50
Patrick Allan, meia do Náutico
Patrick Allan, meia do Náutico - JAILTON JR./JC IMAGEM

O Náutico se prepara para encarar a Ponte Preta, nos Aflitos, em duelo que será disputado no próximo sábado (20), às 17h00 (horário de Brasília).

Para o duelo contra a Macaca, o técnico Hélio dos Anjos terá um importante desfalque. O meia Patrick Allan sofreu uma lesão no joelho no duelo contra o Guarani e será baixa para os próximos jogos do time.

A contusão foi confirmada pelo médico Raphael Burlamaqui, que informou que o jogador sofreu um "estiramento grau 2 no ligamento colateral medial do joelho". Patrick Allan deve ficar cerca de um mês fora dos gramados.

Quem será o substituto de Patrick Allan?

Para assumir a vaga de Patrick Allan, Hélio dos Anjos deve optar por escalar o meia Vitinho como titular. O jogador deve realizar seu primeiro jogo no time inicial.

Outra opção seria o meia Lucas Cardoso, que também se recupera de contusão, mas já está em período de transição física. O jogador voltou a treinar com o elenco nos últimos dias.

Náutico sofre com contusões

Além de Patrick Allan, o Náutico também não poderá contar com as presenças dos zagueiros Carlinhos e Rayan. As ausências serão ainda mais sentidas nas duas próximas partidas, já que Mateus Silva possui contrato com a Macaca e só poderá entrar em campo caso o Timbu pague uma multa.

Náutico e Ponte Preta se enfrentam em duelo válido pela terceira rodada do quadrangular de acesso à Série B. O confronto será disputado no Estádio dos Aflitos. A equipe de Campinas lidera a chave, com seis pontos conquistados.

