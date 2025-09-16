Náutico: Quais são os possíveis substitutos de Patrick Allan diante da Ponte Preta
Meia sofreu lesão no joelho e está fora das próximas partidas do quadrangular, contra a Ponte Preta. Hélio dos Anjos precisará definir substituto
O Náutico se prepara para encarar a Ponte Preta, nos Aflitos, em duelo que será disputado no próximo sábado (20), às 17h00 (horário de Brasília).
Para o duelo contra a Macaca, o técnico Hélio dos Anjos terá um importante desfalque. O meia Patrick Allan sofreu uma lesão no joelho no duelo contra o Guarani e será baixa para os próximos jogos do time.
A contusão foi confirmada pelo médico Raphael Burlamaqui, que informou que o jogador sofreu um "estiramento grau 2 no ligamento colateral medial do joelho". Patrick Allan deve ficar cerca de um mês fora dos gramados.
Quem será o substituto de Patrick Allan?
Para assumir a vaga de Patrick Allan, Hélio dos Anjos deve optar por escalar o meia Vitinho como titular. O jogador deve realizar seu primeiro jogo no time inicial.
Outra opção seria o meia Lucas Cardoso, que também se recupera de contusão, mas já está em período de transição física. O jogador voltou a treinar com o elenco nos últimos dias.
Náutico sofre com contusões
Além de Patrick Allan, o Náutico também não poderá contar com as presenças dos zagueiros Carlinhos e Rayan. As ausências serão ainda mais sentidas nas duas próximas partidas, já que Mateus Silva possui contrato com a Macaca e só poderá entrar em campo caso o Timbu pague uma multa.
Náutico e Ponte Preta se enfrentam em duelo válido pela terceira rodada do quadrangular de acesso à Série B. O confronto será disputado no Estádio dos Aflitos. A equipe de Campinas lidera a chave, com seis pontos conquistados.