"Não podemos perder a nossa essência", afirma meia do Náutico
Vitinho deve disputar o primeiro jogo como titular diante da Ponte Preta, já que Patrick Allan está machucado e Lucas Cardoso retorna de contusão
Apesar da derrota em casa para o Guarani, o meia Vitinho afirmou que o Náutico não pode "perder a essência" diante da Ponte Preta. O duelo acontece no próximo sábado, às 17h (de Brasília), nos Aflitos. O time alvirrubro precisa do triunfo para se recuperar do tropeço da última rodada e não ficar em uma situação complicada no Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.
"Acho que o primeiro de tudo é que não podemos perder a nossa essência, o que nos trouxe até aqui. Temos de continuar trabalhando, ainda mais forte nesta semana para sair com os três pontos no sábado", afirmou o meia.
"Infelizmente, não queríamos, mas aconteceu (a derrota para o Guarani). Agora, a gente tem de continuar com essa união e demonstrar a nossa amizade em campo para voltar a vencer", completou.
No próximo jogo, Vitinho é o mais cotado para assumir o posto de Patrick Allan no meio-campo do Náutico. Isso porque o companheiro sofreu uma lesão no joelho, na derrota para o Guarani, e o concorrente deve retornar de contusão, na próxima rodada.
Vitinho foi a última contratação do Náutico para a Série C. Ele estreou diante do Guarani, justamente na vaga de Patrick Allan, que saiu machucado e agradou o técnico Hélio dos Anjos.
"Me senti bem leve, solto para flutuar dentro de campo, jogando próximo do gol, caindo pelas beiradas. Em relação à função tática, me senti bem. O professor também me conhece, sabe onde posso render mais e acho que fiz uma boa partida", comentou Vitinho.
Desfalques no Náutico
Três jogadores do Náutico estão vetados pelo departamento médico para o jogo contra a Ponte Preta. São eles: Carlinhos (panturrilha), Rayan (coxa) e Paulo Sérgio (lombar). Além deles, Mateus Silva não poderá jogar por questão contratual.