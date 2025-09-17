fechar
Sport | Notícia

"Não podemos perder a nossa essência", afirma meia do Náutico

Vitinho deve disputar o primeiro jogo como titular diante da Ponte Preta, já que Patrick Allan está machucado e Lucas Cardoso retorna de contusão

Por Davi Saboya Publicado em 17/09/2025 às 23:12
Vitinho em ação pelo Náutico
Vitinho em ação pelo Náutico - Gabriel França/CNC

Apesar da derrota em casa para o Guarani, o meia Vitinho afirmou que o Náutico não pode "perder a essência" diante da Ponte Preta. O duelo acontece no próximo sábado, às 17h (de Brasília), nos Aflitos. O time alvirrubro precisa do triunfo para se recuperar do tropeço da última rodada e não ficar em uma situação complicada no Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

"Acho que o primeiro de tudo é que não podemos perder a nossa essência, o que nos trouxe até aqui. Temos de continuar trabalhando, ainda mais forte nesta semana para sair com os três pontos no sábado", afirmou o meia.

"Infelizmente, não queríamos, mas aconteceu (a derrota para o Guarani). Agora, a gente tem de continuar com essa união e demonstrar a nossa amizade em campo para voltar a vencer", completou.

No próximo jogo, Vitinho é o mais cotado para assumir o posto de Patrick Allan no meio-campo do Náutico. Isso porque o companheiro sofreu uma lesão no joelho, na derrota para o Guarani, e o concorrente deve retornar de contusão, na próxima rodada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vitinho foi a última contratação do Náutico para a Série C. Ele estreou diante do Guarani, justamente na vaga de Patrick Allan, que saiu machucado e agradou o técnico Hélio dos Anjos.

"Me senti bem leve, solto para flutuar dentro de campo, jogando próximo do gol, caindo pelas beiradas. Em relação à função tática, me senti bem. O professor também me conhece, sabe onde posso render mais e acho que fiz uma boa partida", comentou Vitinho.

Desfalques no Náutico

Três jogadores do Náutico estão vetados pelo departamento médico para o jogo contra a Ponte Preta. São eles: Carlinhos (panturrilha), Rayan (coxa) e Paulo Sérgio (lombar). Além deles, Mateus Silva não poderá jogar por questão contratual.

Leia também

Náutico x Ponte Preta: desfalques, retornos e provável escalação do Timbu para o jogo da Série C
Timbu

Náutico x Ponte Preta: desfalques, retornos e provável escalação do Timbu para o jogo da Série C
Em busca do acesso, Náutico busca "driblar" retrospecto negativo em casa diante da Ponte Preta
Náutico

Em busca do acesso, Náutico busca "driblar" retrospecto negativo em casa diante da Ponte Preta

Compartilhe

Tags