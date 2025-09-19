Náutico x Ponte Preta ao vivo (20/09): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela terceira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C e o Timbu precisa se recuperar da derrota para o Guarani
Com casa cheia, o Náutico disputa o principal jogo da temporada na tarde deste sábado (20). O Timbu enfrenta a Ponte Preta e só a vitória interessa após a derrota em casa para o Guarani na última partida. O duelo acontece no estádio dos Aflitos, às 17h (de Brasília), e válido pela 3ª rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.
Se tropeçar diante da Macaca, o Timbu fica em uma situação delicada. Isso porque o quadrangular é tiro curto, já chegou na metade das rodadas e os dois próximos jogos serão fora de casa contra Ponte Preta e Guarani, em Campinas.
Na classificação, o Náutico é o terceiro colocado com três pontos. A mesma pontuação do vice-líder Guarani, que leva a vantagem no saldo de gols. A Ponte Preta lidera com seis pontos e o Brusque é o lanterna com zero. Por sinal, o time catarinense é o adversário do Bugre, neste domingo (21), às 19h, no Brinco de Ouro.
Vale lembrar que os times de cada chave se enfrentam em jogos de ida e volta. Após as seis rodadas, os dois melhores colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Os líderes disputam o título. Caxias, São Bernardo, Londrina e Floresta integram a outra chave.
Náutico com problemas
O Náutico terá quatro desfalques vetados pelo departamento médico: os zagueiros Carlinhos (panturrilha) e Rayan (coxa), o meia Patrick Allan (joelho) e o atacante Paulo Sérgio (lombar). Além deles, o zagueiro Mateus Silva não pode enfrentar a Ponte Preta por força contratual.
Em contrapartida, o técnico Hélio dos Anjos ganhou os retornos do zagueiro João Maistro, que cumpriu suspensão, e o meia Lucas Cardoso, recuperado de lesão no joelho. Maistro será titular, enquanto Lucas fica como opção no banco.
No time titular, Igor Fernandes deve completar a zaga e, consequentemente, Raimar assumirá a lateral esquerda. Em relação ao meio-campo, a armação fica por conta de Vitinho, que estreou na derrota para o Guarani.
No ataque, Hélio não possui desfalques. Porém, tem duas dúvidas: Igor Bolt ou Hélio Borges e Samuel Otusanya ou Bruno Mezenga. O restante do time deve ser o mesmo da rodada passada.
"Ao longo do campeonato, passamos por diversas situações. O nosso início não foi muito bom em termos de resultado e a gente seguiu buscando, acreditando, e tendo a convicção do nosso potencial e qualidade. Depois, quando os resultados passaram a vir, continuamos com a mesma convicção. Agora não vai ser diferente", afirmou o goleiro Muriel.
"Temos total confiança no nosso futebol e na grandeza do Náutico. Será um jogo difícil, de duas grandes equipes e que estão com o mesmo objetivo de conseguir o acesso. Contamos com o apoio da nossa torcida e com a força do Náutico nos Aflitos para buscar os três pontos com o objetivo do acesso", completou.
Ponte Preta: líder e em crise
Se dentro de campo, a Ponte Preta lidera o quadrangular com 100% de aproveitamento, fora, convive com uma grande crise administrativa e financeira. O elenco da Macaca possui salários atrasados desde o mês de junho, enquanto os demais profissionais do futebol possuem pendências de maio.
A dívida global do time de Campinas gira em torno de R$ 450 milhões. Em execução, o que acaba gerando bloqueios na conta, chega a R$ 190 milhões.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico contra a Ponte Preta. A transmissão estará disponível por meio do canal da emissora no Youtube, além do site oficial e aplicativo do JC PE. Na telinha, a decisão será exibida pela Band (TV aberta), Sporty Net (pay-per-view e Youtube) e Dazn (streaming).
Ficha do jogo
Náutico
Muriel; Arnaldo, João Maistro, Igor Fernandes e Raimar; Igor Pereira, Marco Antônio e Vitinho; Hélio Borges (Igor Bolt), Vinícius e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga).
Técnico: Hélio dos Anjos.
Ponte Preta
Diogo Silva,; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Lucas Cândido, Luiz Felipe e Elvis; Toró, Bruno Lopes e Jeh.
Técnico: Marcelo Fernandes.
- Local: estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
- Horário: 17h (de Brasília).
- Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL).
- Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (ambos de AL).
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
- Onde assistir: Band (TV aberta), Sporty Net (pay-per-view e Youtube) e Dazn (streaming).