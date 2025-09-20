Resultado do jogo do Náutico x Ponte Preta: Acompanhe o placar ao vivo do jogaço pela Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em clima de "Final", Timbu recebe a Macaca nos Aflitos pela 3ª rodada do Quadrangular Final da Série C; acompanhe os melhores momentos

Todo jogo é decisão nesta reta final da Série C 2025, mas o jogo deste sábado (20) é ainda mais para o Náutico, que recebe a Ponte Preta às 17h, horário de Brasília, nos Aflitos, pela 3ª rodada do Quadrangular Final.

Em 3° lugar do Grupo B com 3 pontos, o Timbu tem a mesma pontuação do Guarani, 2° colocado, e está a três de distância da própria Ponte Preta, que venceu seus dois jogos e lidera o grupo com 6 pontos.

Vindo de derrota para o Bugre, em casa, o jogo de hoje é de extrema importância e urgência. Como visto pela tabela, se perder, deixará a Ponte disparar e chegar aos 9 pontos e podendo garantir uma vaga na Série B já na próxima rodada, quando volta a enfrentar o Náutico, mas no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Na pior das hipóteses, o Timbu veria também o Guarani vencer o Brusque no outro jogo da rodada e se veria em péssima situação indo para dois jogos fora de casa contra a dupla campineira.

Se vencer, por outro lado, chega aos 6 pontos, empata com a Ponte Preta e, no mínimo, ficará com a mesma pontuação da Macaca e do Bugre.

Portanto, jogo importante! Vencer é fundamental e, embora seja um adversário duríssimo, pelo máximo de gols de diferença possível, o que deve fazer toda a diferença na última rodada para definir o acesso.

PLACAR AO VIVO: Náutico 0 x 1 Ponte Preta

1° tempo

00' - Autoriza o árbitro!

01' - Náutico é o primeiro a chegar! Arnaldo cruza e Otusanya sobe alto para cabecear ao lado do gol defendido por Diogo Costa, se vai na direção certa, não sei se o goleiro da Macaca chegaria nela...

05' - Jogo movimentado nos Aflitos! Náutico parte pra cima, mas quando tem a posse, a Ponte busca o gol, jogo parelho e de trocação nesses começo!

13' - UUUUH! Belo cruzamento da esquerda de Vinícius, acionando Igor Bolt nas costas da defesa da Ponte. O atacante alvirrubro cabeceou no contrapé do goleiro, que estava esperto e fez defesa segura, sem dar rebote!

Belo cruzamento da esquerda de Vinícius, acionando Igor Bolt nas costas da defesa da Ponte. O atacante alvirrubro cabeceou no contrapé do goleiro, que estava esperto e fez defesa segura, sem dar rebote! 16' - Cartão amarelo para a Ponte Preta! Saimon recebe cartão amarelo após falta no meio-campo!

17' - QUASE O GOL DO TIMBA! Mais uma chegada do Náutico! Marco Antônio recebe cruzamento de Arnaldo e pega bonito na bola, mas manda em cima do goleiro Diogo Costa, que defende em dois tempos.

18' - Gol da Ponte Preta Bela triangulação da Macaca pela direita e Pacheco leva a melhor contra Igor Pereira e rola para Toró mandar pras redes...

20' - Cartão amarelo para a Ponte Preta! Elvis cai colocando as mãos na bola pedindo falta, juizão não dá, meia reclama e recebe o cartão.

22' - ASSIM NÃO, VINÍCIUS! Após bate e rebate, a bola cai nos pés certos, de Vinícius, livre de marcação de frente pro gol, mas o camisa 7 pega muito mal e manda por cima, no Country Club!

27' - Náutico não consegue chegar! Timbu tem a posse, tem volume, mas não tem eficiência e ainda não achou uma finalização clara após sofrer o gol. Em contrapartida, Ponte escapa com frequência e, se também não chega tão perigosamente, ao menos faz o Náutico remar tudo de novo desde o campo de defesa.

30' - Tentou o gol que Pelé não fez! Jeh vê Muriel adiantado e tenta do meio-campo! Pegou bem, mas a bola passa por cima do gol alvirrubro!

31' - Náutico acusando o golpe! Timbu vai caindo de produção, torcida começa a se irritar na arquibancada, e a Ponte vai ganhando metros no campo de ataque! Muriel fez boa defesa em chute de Luiz Felipe, mas juiz entendeu que a bola saiu sem desvio.

35' - A bola tá queimando no pé do Náutico! Timbu tenta com cruzamento e inversões, mas sempre que chega na hora da finalização, o chute sai sem qualidade, muito em função da boa marcação da Ponte que deixa pouquíssimo espaço no último terço!

40' - Otusanya cai na grande área e pede pênalti! Aparentemente, houve um calço no tornozelo do atacante do TImbu, mas zagueiro pode ter chegado na bola primeiro. De qualquer forma, VAR não pediu revisão e mandou seguir!

41' - Cartão amarelo para o Náutico! Igor Pereira agarra Toró para matar o contra-ataque e recebe o amarelo.

45' - Cartão amarelo para o Náutico! Tem calma Otusanya! Atacante se irrita com "cera" do goleiro, que espera ele chegar para pegar a bola com as mãos, mas é "protegido" pelo zagueiro . Camisa 34 do Timbu empurra zagueiro, que cai e junto derruba o goleiro. Lance cômico se não fosse a situação dramática do Timbu.

48' Náutico sai muito vaiado! - Após três minutos de acréscimos, árbitro encerra a primeira etapa e torcida não perdoa atuação, muitas vaias!

2° tempo

00' - Substituições no Náutico: Entram: Wenderson e Lucas Cardoso; Saem: Igor Pereira e Marco Antônio

00' - Substituição na Ponte Preta: Sai: Artur; Entra: Kevyn

04' - Samuel Otusanya pede pênalti DE NOVO! Atacante alvirrubro chega atrasado e leva um pisão do zagueiro da Ponte, que chegou na bola primeiro. Desta vez um lance mais claro, nada a marcar!

Atacante alvirrubro chega atrasado e leva um pisão do zagueiro da Ponte, que chegou na bola primeiro. Desta vez um lance mais claro, nada a marcar! 11' - Jogo muda pouco! O Náutico segue com a bola, segue pressionando, mas não consegue finalizar com qualidade. Em compensação, ritmo é mais forte e Ponte tem bem mais dificuldades para sair de trás

12' - Substituição na Ponte Preta: Sai: Toró; Entra: Diego Tavares

13' - O Timbu acordou! Foi só reclamar e o Náutico chegou! Igor Bolt enche o pé, mas Diogo Costa defende, na sequência, Timbu chega com perigo mas ninguém aparece na área para finalizar!

14' - Pressão do Timbu! Torcida se agita e Náutico vai pra cima! Zagueiro da Ponte cai para pedir atendimento e esfriar o jogo.

15' - Goleiro da Ponte caído! Diogo Costa sai do gol pra socar a bola e cai após choque com Samuel Otusanya e fica caído! Torcida do Náutico e Hélio dos Anjos ficam indignados!

17' - Substituição no Náutico! Sai: Samuel Otusanya; Entra: Bruno Mezenga

19' - Substituição dupla na Ponte Preta: Saem: Lucas Cândido e Elvis; Entram: Gustavo Teles e Rodrigo Souza

23' - Substituição na Ponte Preta: Sai: Bruno Lopes; Entra: João Gabriel

25' - O que foi isso? Muriel se atrapalha, quase entrega a bola pro gol da Ponte, cai, põe a mão na bola, mas a arbitragem viu infração para sorte do goleiro alvirrubro!

27' - Substituição no Náutico: Sai: Igor Bolt; Entra: Kelvin

27' - Lesão: Igor Bolt sentiu lesão antes de ser substituído

28' - UUUH! Igor Fernandes curte uma de ponta-esquerda, invade a área e manda a bomba, que vai na rede, mas pelo lado de fora!

33' - Substituição no Náutico: - Sai Vitinho; Entra: Hélio Borges

33' - Outra lesão no Timbu! Assim como Igor Bolt, Vitinho sai sentido lesão, mancando.

40' - QUAAASE O GOL DO TIMBA! Após desvio no primeiro pau, a bola sobra pra Arnaldo que cabeceia, sem muita força, no contrapé do goleiro da Ponte, que saltou para defender com segurança. Na origem do lance, arbitragem identificou impedimento!

41' - Hoje não é dia! Após bate e rebate, a bola sobra pra Kelvin, NA CARA DO GOL, o atacante não domina e a bola sobra nas mãos de Diogo Costa.

Acompanhe ao vivo na Rádio Jornal:

Escalações

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Igor Fernandes e Raimar; Igor Pereira (Wenderson), Marco Antônio (Lucas Cardoso) e Vitinho; Vinícius, Igor Bolt (Kelvin) e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga) - Hélio dos Anjos

Ponte Preta

Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur (Kevyn); Luiz Felipe, Lucas Cândido (Gustavo Teles) e Elvis (Rodrigo Souza); Toró (Diego Tavares), Brunos Lopes (João Gabriel) e Jeh - Marcelo Fernandes

Ficha do Jogo

Náutico 0 x 1 Ponte Preta - 3ª rodada do Grupo B do Quadrangular Final da Série C 2025



- 3ª rodada do Grupo B do Quadrangular Final da Série C 2025 Local: Estádio dos Aflitos, no Recife



Estádio dos Aflitos, no Recife Público: 13.887



13.887 Renda: R$ 592.081,74

Arbitragem

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistente 1: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL)

Assistente 2: Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)

Quarto Árbitro: Bruno Monteiro Cunha (PB)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)





Cartões

Amarelo: Saimon e Elvis (Ponte Preta), Igor Pereira e Samuel Otusanya (Náutico)