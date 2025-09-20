fechar
Se o Náutico perder da Ponte Preta, dá adeus às chances de acesso? Veja situação do Timbu na Série C

Com três pontos e com dois jogos fora de casa na sequência, Timbu recebe a Ponte Preta nos Aflitos em jogo fundamental na briga pelo acesso à Série B

Por Victor Peixoto Publicado em 20/09/2025 às 17:26 | Atualizado em 20/09/2025 às 17:37
Patrick Allan, meia do Náutico
Patrick Allan, meia do Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

Todo jogo é decisão nesta reta final da Série C 2025, mas o jogo deste sábado (20) é ainda mais para Náutico, que recebe a Ponte Preta às 17h, horário de Brasília, nos Aflitos, pela 3ª rodada do Quadrangular Final.

Em 3° lugar do Grupo B com 3 pontos, o Timbu tem a mesma pontuação do Guarani, 2° colocado, e está a três de distância da própria Ponte Preta, que venceu seus dois jogos e lidera o grupo com 6 pontos.

Se perder para a Ponte Preta, o Náutico dá adeus ao acesso à Série B? Veja situação

Não, matematicamente não! Mas, isso não quer dizer que uma derrota para a Ponte não quer dizer um derrota não seja desastrosa pensando em acesso.

Vindo de derrota para o Bugre, em casa, o jogo de hoje é de extrema importância e urgência. Como visto pela tabela, se perder, deixará a Ponte disparar e chegar aos 9 pontos e podendo garantir uma vaga na Série B já na próxima rodada, quando volta a enfrentar o Náutico, mas no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Na pior das hipóteses, o Timbu veria também o Guarani vencer o Brusque no outro jogo da rodada e se veria em péssima situação indo para dois jogos fora de casa contra a dupla campineira.

Se vencer, por outro lado, chega aos 6 pontos, empata com a Ponte Preta e, no mínimo, ficará com a mesma pontuação da Macaca e do Bugre indo pra dois jogos importantíssimos em Campinas, mas com a possibilidade de, por exemplo, encarar dois empates como um bom resultado para deixar a decisão da vaga para última rodada, contra o Brusque, nos Aflitos.

Portanto, jogo importante! Vencer é fundamental e, embora seja um adversário duríssimo, pelo máximo de gols de diferença possível, o que deve fazer toda a diferença na última rodada para definir o acesso.

Classificação atualizada do grupo do Náutico

