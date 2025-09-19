Goiás x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Esmeraldino não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e vive seu pior momento na Série B. Papão está na lanterna da competição
Goiás e Paysandu se enfrentam neste sábado (20/09), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, em duelo válido pela 27ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Goiás vem de três jogos sem vitória e deixou escapar a chance de assumir a liderança após empate sem gols na rodada passada, contra o líder Coritiba. Ainda assim, o time segue na vice-colocação da Série B.
O Paysandu, por sua vez, está na lanterna da competição com 22 pontos, num jejum de nove partidas sem vencer. Na rodada anterior, a equipe paraense ficou no empate contra o América-MG, sem gols.
Onde assistir Goiás x Paysandu ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV por assinatura)
- Desimpedidos (Youtube)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 20/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 27
- Local: Serrinha, Goiânia (GO)
- Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
Prováveis Escalações
Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade; Rafael Gava, Lucas Lovat e Jajá. Técnico: Vagner Mancini.
Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Bryan; André Lima, Marlon e Martínez; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi. Técnico: Marcio Fernandes.