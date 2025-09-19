Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe do Vozão tenta quebrar jejum de vitórias no Brasileirão, enquanto o Tricolor busca reação e segue firme na luta pelo G4 da competição.

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece no Castelão, em Fortaleza.

O Vozão busca reencontrar as vitórias após quatro jogos sem triunfo, vindo de empate com o Vasco e ocupando a 11ª colocação com 27 pontos.

Já o Tricolor tenta reagir após eliminação na Copa do Brasil e derrota para o Cruzeiro, mas segue firme na briga pelo G4, em 6º lugar com 36 pontos.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Ceará x Bahia contará com transmissão ao vivo do Premiere.

Ficha de jogo

Data: 20/09/2025

20/09/2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Castelão, Fortaleza

Castelão, Fortaleza Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Ceará

Bruno; R. Ramos, M. Victor, Machado, M. Bahia; F. Sobral, Diego, Lourenço; Galeano, Baya, Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Bahia

Ronaldo; Arias, G. Xavier, S. Mingo, Juba; Acevedo, Jean Lucas, E. Ribeiro; Sanabria, Kayky, W. José. Técnico: Rogerio Ceni