Onde assistir | Notícia

Real Madrid x Espanyol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Invicto e líder, A equipe comandada por Xabi Alonso recebe o 3º colocado Espanyol, que também não perdeu, mas terá o desfalque de Pere Milla.

Por João Victor Tavares Publicado em 19/09/2025 às 13:51
Mbappé sorri para torcida do Real Madrid
Mbappé sorri para torcida do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste sábado (20), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela 5ª rodada da LaLiga 2025/26.

A equipe Merengue lidera LaLiga com 100% de aproveitamento, vindo de vitórias sobre Real Sociedad e Olympique na Champions.

O Espanyol é 3º colocado, também invicto, mas chega desfalcado de Pere Milla após vencer o Mallorca.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Real Madrid x Espanyol contará com transmissão ao vivo do ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

Ficha de jogo

  • Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
  • Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Real Madrid

Courtois; Carreras, Asencio, Militão e Carvajal; Tchouaméni e Ceballos; Vinícius Júnior, Valverde e Brahim Díaz; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso

Espanyol

Dmitrovi; Romero, Cabrera, Calero e El Hilali; Puado, Lozano, Urko e Dolan; Jofre e Roberto Fernández. Técnico: Manolo González

