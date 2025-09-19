Real Madrid x Espanyol: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Invicto e líder, A equipe comandada por Xabi Alonso recebe o 3º colocado Espanyol, que também não perdeu, mas terá o desfalque de Pere Milla.
Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste sábado (20), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela 5ª rodada da LaLiga 2025/26.
A equipe Merengue lidera LaLiga com 100% de aproveitamento, vindo de vitórias sobre Real Sociedad e Olympique na Champions.
O Espanyol é 3º colocado, também invicto, mas chega desfalcado de Pere Milla após vencer o Mallorca.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Real Madrid x Espanyol contará com transmissão ao vivo do ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).
Ficha de jogo
- Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
- Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
Prováveis escalações
Real Madrid
Courtois; Carreras, Asencio, Militão e Carvajal; Tchouaméni e Ceballos; Vinícius Júnior, Valverde e Brahim Díaz; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso
Espanyol
Dmitrovi; Romero, Cabrera, Calero e El Hilali; Puado, Lozano, Urko e Dolan; Jofre e Roberto Fernández. Técnico: Manolo González