Champions League | Notícia

Tabela da Champions League 2025/26: veja a classificação completa e em tempo real

A competição mais disputada entre clubes europeus já foi iniciada, e algumas equipes já estão se destacando desde o início do torneio.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/09/2025 às 15:36
Champions League 2025/26 começa em 16 de setembro
Champions League 2025/26 começa em 16 de setembro - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

A Champions League 2025/26 chega com um formato totalmente repaginado, que já foi testado na temporada 2024/25 e foi um sucesso absoluto.

A tradicional divisão em grupos deu lugar a uma liguinha única, na qual todos os times jogam oito partidas contra adversários diferentes, quatro em casa e quatro fora.

Com essa mudança, a classificação deixa de ser por grupo e passa a ser uma tabela única, onde os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º lugar disputam uma repescagem para garantir suas vagas na fase eliminatória.

O novo modelo promete aumentar a competitividade, garantindo confrontos de alto nível já nas primeiras rodadas e oferecendo mais oportunidades para times médios se destacarem em jogos contra gigantes europeus.

Classificação completa da Champions League 2025/26

  1. Club Brugge – 3 pontos
  2. PSG – 3 pontos
  3. Union – 3 pontos
  4. Bayern – 3 pontos
  5. Arsenal – 3 pontos
  6. Inter – 3 pontos
  7. Qaraba – 3 pontos
  8. Liverpool – 3 pontos
  9. Real Madrid – 3 pontos
  10. Copenhague – 3 pontos
  11. Tottenham – 3 pontos
  12. Borussia – 1 ponto
  13. Juventus – 1 ponto
  14. Bodø/Glimt – 1 ponto
  15. Slavia Praha – 1 ponto
  16. Olympiacos – 1 ponto
  17. Pafos – 1 ponto
  18. Barcelona – 0 pontos
  19. Eintracht – 0 pontos
  20. Galatasaray – 0 pontos
  21. Kairat – 0 pontos
  22. City – 0 pontos
  23. Napoli – 0 pontos
  24. Newcastle – 0 pontos
  25. Sporting – 0 pontos
  26. Atlético Madrid – 0 pontos
  27. Benfica – 0 pontos
  28. Olympique – 0 pontos
  29. Leverkusen – 0 pontos
  30. Villarreal – 0 pontos
  31. Chelsea – 0 pontos
  32. PSV – 0 pontos
  33. Ajax – 0 pontos
  34. Ath. Bilbao – 0 pontos
  35. Atalanta – 0 pontos
  36. Mônaco – 0 pontos

Transmissões da Champions League

O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.

Agenda da Champions 2025/26

  • 16/09 a 28/01: Fase de liga (144 partidas no total)
  • 17 a 25 de fevereiro: Playoffs da primeira fase (definem oito dos classificados)
  • 10 a 18 de de março: Oitavas de final (16 melhores)
  • 7 a 15 de abril: Quartas de final (8 melhores)
  • 26/04 a 06/05: Semifinais (4 melhores)
  • 30/05/26: Final

