Tabela da Champions League 2025/26: veja a classificação completa e em tempo real
A competição mais disputada entre clubes europeus já foi iniciada, e algumas equipes já estão se destacando desde o início do torneio.
A Champions League 2025/26 chega com um formato totalmente repaginado, que já foi testado na temporada 2024/25 e foi um sucesso absoluto.
A tradicional divisão em grupos deu lugar a uma liguinha única, na qual todos os times jogam oito partidas contra adversários diferentes, quatro em casa e quatro fora.
Com essa mudança, a classificação deixa de ser por grupo e passa a ser uma tabela única, onde os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º lugar disputam uma repescagem para garantir suas vagas na fase eliminatória.
O novo modelo promete aumentar a competitividade, garantindo confrontos de alto nível já nas primeiras rodadas e oferecendo mais oportunidades para times médios se destacarem em jogos contra gigantes europeus.
Classificação completa da Champions League 2025/26
- Club Brugge – 3 pontos
- PSG – 3 pontos
- Union – 3 pontos
- Bayern – 3 pontos
- Arsenal – 3 pontos
- Inter – 3 pontos
- Qaraba – 3 pontos
- Liverpool – 3 pontos
- Real Madrid – 3 pontos
- Copenhague – 3 pontos
- Tottenham – 3 pontos
- Borussia – 1 ponto
- Juventus – 1 ponto
- Bodø/Glimt – 1 ponto
- Slavia Praha – 1 ponto
- Olympiacos – 1 ponto
- Pafos – 1 ponto
- Barcelona – 0 pontos
- Eintracht – 0 pontos
- Galatasaray – 0 pontos
- Kairat – 0 pontos
- City – 0 pontos
- Napoli – 0 pontos
- Newcastle – 0 pontos
- Sporting – 0 pontos
- Atlético Madrid – 0 pontos
- Benfica – 0 pontos
- Olympique – 0 pontos
- Leverkusen – 0 pontos
- Villarreal – 0 pontos
- Chelsea – 0 pontos
- PSV – 0 pontos
- Ajax – 0 pontos
- Ath. Bilbao – 0 pontos
- Atalanta – 0 pontos
- Mônaco – 0 pontos
Transmissões da Champions League
O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Agenda da Champions 2025/26
- 16/09 a 28/01: Fase de liga (144 partidas no total)
- 17 a 25 de fevereiro: Playoffs da primeira fase (definem oito dos classificados)
- 10 a 18 de de março: Oitavas de final (16 melhores)
- 7 a 15 de abril: Quartas de final (8 melhores)
- 26/04 a 06/05: Semifinais (4 melhores)
- 30/05/26: Final