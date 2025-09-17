Bayern de Munique vence Chelsea em dia de estreia de Estêvão na Champions League

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O time inglês, atual campeão do mundo, realizou a estreia da mais nova aposta para a temporada, só que quem brilhou foi o veterano Kane

Num embate emocionante, o Bayern de Munique confirmou seu favoritismo na Champions League ao derrotar o Chelsea por 3x1, na Allianz Arena, nesta quarta-feira (17), em Munique. O confronto marcou o início da jornada de ambos os times na principal competição de clubes da Europa e trouxe à tona o contraste entre a experiência e o talento emergente. O atacante inglês Harry Kane foi o nome do jogo. O desempenho seguro e letal foi crucial para o triunfo bávaro.

A partida começou com o Bayern dominando as ações. O time alemão impôs um ritmo forte, buscando o gol desde os primeiros minutos. Aos 20 minutos, em uma jogada rápida pela direita, Michael Olise cruzou rasteiro. Em uma infelicidade, o zagueiro Trevoh Chalobah tentou interceptar e acabou desviando a bola para dentro do próprio gol, um lance que pegou o goleiro Robert Sánchez de surpresa.

A vantagem foi ampliada pouco tempo depois. Kane, que já espreitava o primeiro gol, foi agarrado por Moisés Caicedo dentro da área. Após a confirmação do pênalti pelo VAR, o camisa 9 do Bayern cobrou com frieza, deslocando o goleiro e fazendo 2 a 0.

No entanto, o Chelsea não se abateu. Em uma resposta imediata, o talentoso Cole Palmer mostrou sua capacidade de finalização, diminuindo a desvantagem e mantendo o time de Londres vivo no jogo antes do intervalo.

No segundo tempo, Kane continuou sendo uma ameaça constante. Ele teve a chance de marcar seu segundo gol em um mano a mano com Sánchez, mas o goleiro do Chelsea fez uma defesa espetacular com a perna. Determinado, o atacante inglês não desperdiçou a segunda oportunidade. Recebendo a bola com espaço, ele finalizou com precisão, colocando a bola no canto e ampliando o placar para 3 a 1.

Do lado do Chelsea, a atenção estava voltada para a estreia de Estêvão, a jovem promessa brasileira de 18 anos. Ele entrou em campo aos 36 do segundo tempo, substituindo Enzo Fernández, e realizou o sonho de jogar na Champions. Embora o tempo em campo tenha sido curto para impactar o resultado, sua entrada representa um passo importante na sua jovem carreira.

O Chelsea ainda teve a chance de diminuir a diferença quando Palmer, mais uma vez, marcou um gol. A jogada, porém, foi anulada pelo VAR por impedimento. O placar permaneceu 3 a 1, selando a vitória do Bayern e reforçando a sensação de que o time alemão será um dos grandes concorrentes ao título.

Outros jogos da Champions League

Além de Bayern x Chelsea, a quarta ainda marcou mais cinco jogos: Olympiacos 0x0 Pafos, Slavia Praga 2x2 Bodo/Glimt, Ajax 0x2 Inter de Milão, Bayern de Munique 3x1 Chelsea, Liverpool 3x2 Atlético de Madrid e PSG 4x0 Atalanta.