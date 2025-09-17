Copa Sul-Americana: Fluminense sofre gol no fim do Lanús e fica em situação complicada
O duelo, válido pela partida de ida das quartas de final, foi transmitido pelo SBT para todo o Brasil e, em Pernambuco, pela TV Jornal
O Fluminense teve uma dura missão em Buenos Aires e voltou para o Brasil em desvantagem. O time carioca perdeu para o Lanús por 1 a 0, nesta terça-feira (16), na Argentina, com um gol sofrido nos minutos finais.
Com transmissão exclusiva do SBT para todo o Brasil, a partida foi válida pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana.
A equipe carioca, agora, precisará vencer por dois ou mais gols de diferença na partida de volta para se classificar diretamente para as semifinais. O jogo de volta está marcado para o dia 23 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
A partida na Argentina foi marcada pela cautela do Fluminense, que adotou uma postura mais defensiva. O plano de segurar o ímpeto do Lanús deu certo durante boa parte do jogo. No primeiro tempo, a melhor chance dos brasileiros veio com Hércules, que arriscou de longe e quase abriu o placar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No segundo tempo, a partida ficou mais travada. O Lanús tinha a posse de bola, mas o Fluminense melhorou a marcação e impedia as investidas do adversário. O técnico Renato Gaúcho fez substituições, incluindo a entrada de Germán Cano, que reencontrava o clube que o formou, mas a equipe seguiu com a postura defensiva.
Quando o empate sem gols parecia certo, o time brasileiro foi castigado. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Fluminense tinha um escanteio a favor, mas a defesa se desarrumou. O Lanús aproveitou o contra-ataque e Marcelino Moreno marcou o gol que garantiu a vitória dos argentinos.