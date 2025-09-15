fechar
Futebol | Notícia

Futebol em "dose dupla" na tela do SBT com a Champions League e Sul-Americana

Real Madrid x Olympique de Marseille e Fluminense x Lanús serão transmitidos em Pernambuco por meio da TV Jornal, que é afiliada da emissora

Por Davi Saboya Publicado em 15/09/2025 às 23:03 | Atualizado em 15/09/2025 às 23:23
Mauro Beting, Tiago Leifert e Nadine Basttos
Mauro Beting, Tiago Leifert e Nadine Basttos - Divulgação

O SBT, que a TV Jornal é afiliada em Pernambuco, transmite dois jogaços nesta terça-feira (16). Às 15h45 (de Brasília), Real Madrid e Olympique de Marseille se enfrentam pela Champions League, no Santiago Bernabéu. Mais tarde, às 21h15, o Fluminense visita o Lanús, no estádio La Fortaleza, na Argentina, em partida válida pela Sul-Americana.

Leia Também

O primeiro jogo do dia terá narração de Tiago Leifert, comentários de Mauro Beting e análise de arbitragem de Nadine Basttos, além de reportagem de João Venturi, direto da capital da Espanha, no local do jogo.

Para a partida do Fluminense, apenas uma alteração na equipe de transmissão. "Sai" o repórter João Venturi e "entra" Flávio Winicki, direto da Argentina.

A partida, válida pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, ainda terá transmissão pelo canal do Youtube do SBT Sports. O pré-jogo começa a partir das 20h50 (de Brasília) e contará com Diguinho Coruja, Beto Oliver e André.

Casa da Lampions e Champions

A TV Jornal/SBT encerrou recentemente mais uma temporada de sucesso da Copa do Nordeste. A emissora é a casa da "Lampions League" desde a temporada 2018. E, mais uma vez, foi sucesso de audiência. O torneio acabou com o "soberano" pentacampeonato do Bahia sobre o Confiança, com triunfos por 4x1 e 5x0.

Leia também

Quais as vantagens do Santa Cruz na semifinal da Série D 2025? Veja regulamento da CBF
Regras

Quais as vantagens do Santa Cruz na semifinal da Série D 2025? Veja regulamento da CBF
Real Madrid zebra? Supercomputador define lista de favoritos ao título da Liga dos Campeões
Liga dos Campeões

Real Madrid zebra? Supercomputador define lista de favoritos ao título da Liga dos Campeões

Compartilhe

Tags