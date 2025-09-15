Futebol em "dose dupla" na tela do SBT com a Champions League e Sul-Americana
Real Madrid x Olympique de Marseille e Fluminense x Lanús serão transmitidos em Pernambuco por meio da TV Jornal, que é afiliada da emissora
Publicado em 15/09/2025 às 23:03
| Atualizado em 15/09/2025 às 23:23
O SBT, que a TV Jornal é afiliada em Pernambuco, transmite dois jogaços nesta terça-feira (16). Às 15h45 (de Brasília), Real Madrid e Olympique de Marseille se enfrentam pela Champions League, no Santiago Bernabéu. Mais tarde, às 21h15, o Fluminense visita o Lanús, no estádio La Fortaleza, na Argentina, em partida válida pela Sul-Americana.
O primeiro jogo do dia terá narração de Tiago Leifert, comentários de Mauro Beting e análise de arbitragem de Nadine Basttos, além de reportagem de João Venturi, direto da capital da Espanha, no local do jogo.
Para a partida do Fluminense, apenas uma alteração na equipe de transmissão. "Sai" o repórter João Venturi e "entra" Flávio Winicki, direto da Argentina.
A partida, válida pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, ainda terá transmissão pelo canal do Youtube do SBT Sports. O pré-jogo começa a partir das 20h50 (de Brasília) e contará com Diguinho Coruja, Beto Oliver e André.
Casa da Lampions e Champions
A TV Jornal/SBT encerrou recentemente mais uma temporada de sucesso da Copa do Nordeste. A emissora é a casa da "Lampions League" desde a temporada 2018. E, mais uma vez, foi sucesso de audiência. O torneio acabou com o "soberano" pentacampeonato do Bahia sobre o Confiança, com triunfos por 4x1 e 5x0.