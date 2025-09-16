Jogos de hoje (16/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A data reserva o inicio da Fase de Liga da Champions League 2024/25. Além disso, tem quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana

O calendário dos jogos de hoje (15/09) está repleto de importância, pois na Europa marca a 1ª rodada da tão esperada Fase de Liga da Champions League 2025/26.

Já a América do Sul começa as quartas de final da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. A data ainda traz a Série B e Messi em campo pelo Inter Miami.

Tabela dos jogos de futebol hoje (16/09/25)

Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.



UEFA Champions League

1ª rodada - Fase de Liga

13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 13h45 - PSV x Union Saint-Gilloise- Space e HBO Max

16h - Benfica x Qarabag Agdam - HBO MaxTempo Real

16h - Juventus x Borussia Dortmund - HBO Max

- HBO Max 16h - Real Madrid x Olympique de Marselha - SBT, TNT e HBO Max

- SBT, TNT e HBO Max 16h - Tottenham x Villarreal - Space e HBO Max

Libertadores da América

Jogo de Ida - Quartas de final

19h - Vélez Sarsfield x Racing - Paramount+

Copa Sul-Americana

Jogo de Ida - Quartas de final

21h30 - Lanús x Fluminense - SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+

Brasileirão Série B

19h30 - Atlético-GO x Avaí - SportyNet e Disney+

- SportyNet e Disney+ 21h35 - Chapecoense x Athletico-PR - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

UEFA Youth League

1ª rodada - Fase de grupos

09h - Juventus x Borussia Dortmund - UEFA.tv



11h - Real Madrid x Olympique de Marselha - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

Champions League Asiática

1ª rodada - Fase de grupos

15h15 - Al Hilal x Al Duhail - ESPN 4 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

Terceira fase - Jogo único

16h - Brentford x Aston Villa - ESPN e Disney+

Major League Soccer

31ª rodada

20h30 - Inter Miami x Seattle Sounders - Apple TV+



3. Fußball-Liga

6ª rodada

14h - Saarbrucken x SSV Ulm - Canal GOAT e OneFootball

Copa do Brasil Feminina

Oitavas de final - Jogo único

18h30 - Bahia x Atlético-MG - SporTV e Globoplay

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

3ª rodada - Fase de frupos

21h - Chorillo FC x Orlando Pride - Disney+



23h - Vancouver Rise FC x Gotham FC - Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

3ª rodada