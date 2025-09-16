Jogos de hoje (16/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
A data reserva o inicio da Fase de Liga da Champions League 2024/25. Além disso, tem quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana
O calendário dos jogos de hoje (15/09) está repleto de importância, pois na Europa marca a 1ª rodada da tão esperada Fase de Liga da Champions League 2025/26.
Já a América do Sul começa as quartas de final da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. A data ainda traz a Série B e Messi em campo pelo Inter Miami.
Tabela dos jogos de futebol hoje (16/09/25)
Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.
UEFA Champions League
1ª rodada - Fase de Liga
- 13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - TNT e HBO Max
- 13h45 - PSV x Union Saint-Gilloise- Space e HBO Max
- 16h - Benfica x Qarabag Agdam - HBO MaxTempo Real
- 16h - Juventus x Borussia Dortmund - HBO Max
- 16h - Real Madrid x Olympique de Marselha - SBT, TNT e HBO Max
- 16h - Tottenham x Villarreal - Space e HBO Max
Libertadores da América
Jogo de Ida - Quartas de final
- 19h - Vélez Sarsfield x Racing - Paramount+
Copa Sul-Americana
Jogo de Ida - Quartas de final
- 21h30 - Lanús x Fluminense - SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
Brasileirão Série B
- 19h30 - Atlético-GO x Avaí - SportyNet e Disney+
- 21h35 - Chapecoense x Athletico-PR - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
UEFA Youth League
1ª rodada - Fase de grupos
- 09h - Juventus x Borussia Dortmund - UEFA.tv
- 11h - Real Madrid x Olympique de Marselha - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)
Champions League Asiática
1ª rodada - Fase de grupos
- 15h15 - Al Hilal x Al Duhail - ESPN 4 e Disney+
Copa da Liga Inglesa
Terceira fase - Jogo único
- 16h - Brentford x Aston Villa - ESPN e Disney+
Major League Soccer
31ª rodada
- 20h30 - Inter Miami x Seattle Sounders - Apple TV+
3. Fußball-Liga
6ª rodada
- 14h - Saarbrucken x SSV Ulm - Canal GOAT e OneFootball
Copa do Brasil Feminina
Oitavas de final - Jogo único
- 18h30 - Bahia x Atlético-MG - SporTV e Globoplay
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
3ª rodada - Fase de frupos
- 21h - Chorillo FC x Orlando Pride - Disney+
- 23h - Vancouver Rise FC x Gotham FC - Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
3ª rodada
- 21h - Central FC x Moca - Disney+