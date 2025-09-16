fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (16/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

A data reserva o inicio da Fase de Liga da Champions League 2024/25. Além disso, tem quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana

Por Robert Sarmento Publicado em 16/09/2025 às 8:55 | Atualizado em 16/09/2025 às 8:59
Vinicius Júnior e Mbappé em jogo do Real Madrid
Vinicius Júnior e Mbappé em jogo do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

O calendário dos jogos de hoje (15/09) está repleto de importância, pois na Europa marca a 1ª rodada da tão esperada Fase de Liga da Champions League 2025/26.

Já a América do Sul começa as quartas de final da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. A data ainda traz a Série B e Messi em campo pelo Inter Miami.

Tabela dos jogos de futebol hoje (16/09/25)

Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.

UEFA Champions League

1ª rodada - Fase de Liga

  • 13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - TNT e HBO Max
  • 13h45 - PSV x Union Saint-Gilloise- Space e HBO Max
  • 16h - Benfica x Qarabag Agdam - HBO MaxTempo Real
  • 16h - Juventus x Borussia Dortmund - HBO Max
  • 16h - Real Madrid x Olympique de Marselha - SBT, TNT e HBO Max
  • 16h - Tottenham x Villarreal - Space e HBO Max

Libertadores da América

Jogo de Ida - Quartas de final

  • 19h - Vélez Sarsfield x Racing - Paramount+

Copa Sul-Americana

Jogo de Ida - Quartas de final

  • 21h30 - Lanús x Fluminense - SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+

Brasileirão Série B

  • 19h30 - Atlético-GO x Avaí - SportyNet e Disney+
  • 21h35 - Chapecoense x Athletico-PR - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

UEFA Youth League

1ª rodada - Fase de grupos

  • 09h - Juventus x Borussia Dortmund - UEFA.tv
  • 11h - Real Madrid x Olympique de Marselha - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

Champions League Asiática

1ª rodada - Fase de grupos

  • 15h15 - Al Hilal x Al Duhail - ESPN 4 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

Terceira fase - Jogo único

  • 16h - Brentford x Aston Villa - ESPN e Disney+

Major League Soccer

31ª rodada

  • 20h30 - Inter Miami x Seattle Sounders - Apple TV+

3. Fußball-Liga

6ª rodada

  • 14h - Saarbrucken x SSV Ulm - Canal GOAT e OneFootball

Copa do Brasil Feminina

Oitavas de final - Jogo único

  • 18h30 - Bahia x Atlético-MG - SporTV e Globoplay

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

3ª rodada - Fase de frupos

  • 21h - Chorillo FC x Orlando Pride - Disney+
  • 23h - Vancouver Rise FC x Gotham FC - Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

3ª rodada

  • 21h - Central FC x Moca - Disney+

