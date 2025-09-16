Champions League: Mbappé brilha e Real Madrid vence Olympique de Marselha de virada na estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A abertura da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa ainda teve um jogaço entre os tradicionais clubes: Juventude e Borussia Dortmund

O Real Madrid estreou na Champions League com o pé direito, mas não sem drama. Em um de brilho para Kylian Mbappé, o time espanhol venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu.

O Olympique surpreendeu e abriu o placar aos 22 minutos, com Timothy Weah aproveitando um erro na saída de bola do Real. No entanto, a resposta veio rápida. Rodrygo, que substituiu Vinícius Júnior no time titular, sofreu um pênalti aos 28 minutos. Mbappé converteu, deixando tudo igual.

O segundo tempo foi de emoções. Apesar de o Real Madrid dominar as ações, o time francês assustava. A situação do time merengue se complicou com a expulsão de Carvajal. Mas mesmo com um a menos, a equipe foi para a frente. Aos 34, Vinícius Júnior, que entrou na vaga de Rodrygo, sofreu outro pênalti. O craque francês Mbappé cobrou novamente, garantindo a vitória do Real.

Juve x Borussia

Em Turim, a Juventus protagonizou um empate eletrizante. A equipe italiana buscou um empate heroico por 4 a 4 contra o Borussia Dortmund, após estar perdendo por dois gols de diferença nos acréscimos.

Depois de um primeiro tempo sem grandes lances, a segunda etapa foi um festival de gols. O Borussia chegou a abrir 4 a 2 no placar, mas a Juventus não se deu por vencida. Nos acréscimos, Vlahovic e Lloyd Kelly marcaram para a Juve, arrancando o empate aos 50 minutos.

Outros jogos da Champions League