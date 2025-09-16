fechar
Champions League | Notícia

Por que Vinicius Junior está no banco do Real Madrid? Entenda ausência de craque da Seleção Brasileira na estreia da Champions

Craque perde espaço para Rodrygo na partida de estreia da equipe merengue na Champions League diante do Olympique de Marseille no Santiago Bernabéu.

Por Victor Peixoto Publicado em 16/09/2025 às 16:40
Vinicius Júnior e Mbappé em jogo do Real Madrid
Vinicius Júnior e Mbappé em jogo do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

Real Madrid enfrenta o Olympique de Marseille nesta terça-feira (16), pela 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26, no Santiago Bernabéu.

Na escalação titular do time merengue, uma surpresa: Vini Jr no banco de reservas!

Melhor jogador do mundo pela Fifa na última edição do The Best, o brasileiro não está entre os 11 titulares de Xabi Alonso na estreia da Champions, dando lugar a Rodrygo, que vinha tendo pouco espaço em La Liga, atuando em apenas dois de quatro jogos possíveis, apenas um deles como titular.

A ausência de Vinicius Júnior é uma escolha técnica do treinador e, a princípio, nada tem a ver com algum problema físico do brasileiro.

Outra estrela que aparece no banco é Jude Bellingham. O astro inglês, no entanto, está recém-recuperado de uma lesão no ombro e esta é a primeira partida em que é relacionado na temporada.

