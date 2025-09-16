Por que Vinicius Junior está no banco do Real Madrid? Entenda ausência de craque da Seleção Brasileira na estreia da Champions

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Craque perde espaço para Rodrygo na partida de estreia da equipe merengue na Champions League diante do Olympique de Marseille no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid enfrenta o Olympique de Marseille nesta terça-feira (16), pela 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26, no Santiago Bernabéu.

Na escalação titular do time merengue, uma surpresa: Vini Jr no banco de reservas!

Melhor jogador do mundo pela Fifa na última edição do The Best, o brasileiro não está entre os 11 titulares de Xabi Alonso na estreia da Champions, dando lugar a Rodrygo, que vinha tendo pouco espaço em La Liga, atuando em apenas dois de quatro jogos possíveis, apenas um deles como titular.

A ausência de Vinicius Júnior é uma escolha técnica do treinador e, a princípio, nada tem a ver com algum problema físico do brasileiro.

Outra estrela que aparece no banco é Jude Bellingham. O astro inglês, no entanto, está recém-recuperado de uma lesão no ombro e esta é a primeira partida em que é relacionado na temporada.