Champions League | Notícia

Real Madrid x Olympique de Marselha ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado em tempo real na Champions League

Os times estreiam na Fase de Liga da temporada 2025/26 e voltam a se enfrentar na competição internacional após 15 anos; saiba os detalhes

Por Robert Sarmento Publicado em 16/09/2025 às 14:43
Vinicius Júnior beija o escudo do Real Madrid em comemoração
Vinicius Júnior beija o escudo do Real Madrid em comemoração - Instagram/Real Madrid

A UEFA Champions League 2025/26 começa nesta quarta-feira (16/09), e um dos jogos que marcam a 1ª rodada da Fase de Liga é entre Real Madrid e Olympique de Marselha.

O maior vencedor do torneio, com 15 conquistas, recebe o primeiro clube francês que ergeu a taça (em 1992/93). A partida no Santiago Bernabéu começa às 16h (horário de Brasília).

+ Quais jogos da Champions hoje (16/09)? Tabela e onde assistir

A equipe madridista, sempre considerada uma das favoritas, conseguiu quatro vitórias em quatro jogos na atual temporada (por LaLiga), sob o comandado de Xabi Alonso.

Do outro lado, está o vice-campeão da Ligue 1. Os clubes se enfrentaram apenas quatro vezes na história. Os merengues venceram todos os duelos, sendo o último por 3 a 1 em 2009/10.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Vinicius Júnior, Mbappé e Mastantuono. Técnico: Xabi Alonso.

Escalação do Olympique: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina e Emerson Palmieri; Höjbjerg, Kondogbia e Weah; Mason Greenwood, Angel Gomes e Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.

Instagram/Real Madrid
Jogadores do Real Madrid em cumprimento após gol - Instagram/Real Madrid

Real Madrid x Olympique de Marselha ao vivo online grátis

Os torcedores podem assistir ao vivo e de graça só no SBT. Na internet, o sinal fica disponível através do site oficial da emissora e também no streaming +SBT. A narração é de Tiago Leifert.

Como ter acesso às imagens?

Para ver o confronto através do celular, computador ou tablet, bastar acessar sbt.com.br (assista aqui) ou criar login sem pagar no +SBT (veja aqui). Essas são as únicas opções gratuitas.

Vídeo: resultado de Real Madrid x Olympique de Marselha em tempo real

No Brasil, nenhuma emissora tem os direitos de transmissão no YouTube, mas é possível acompanhar a narração em áudio da TNT Sports na plataforma e seguir o lance a lance do placar.

