Real Madrid x Olympique de Marselha ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado em tempo real na Champions League

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os times estreiam na Fase de Liga da temporada 2025/26 e voltam a se enfrentar na competição internacional após 15 anos; saiba os detalhes

A UEFA Champions League 2025/26 começa nesta quarta-feira (16/09), e um dos jogos que marcam a 1ª rodada da Fase de Liga é entre Real Madrid e Olympique de Marselha.

O maior vencedor do torneio, com 15 conquistas, recebe o primeiro clube francês que ergeu a taça (em 1992/93). A partida no Santiago Bernabéu começa às 16h (horário de Brasília).

+ Quais jogos da Champions hoje (16/09)? Tabela e onde assistir

A equipe madridista, sempre considerada uma das favoritas, conseguiu quatro vitórias em quatro jogos na atual temporada (por LaLiga), sob o comandado de Xabi Alonso.

Do outro lado, está o vice-campeão da Ligue 1. Os clubes se enfrentaram apenas quatro vezes na história. Os merengues venceram todos os duelos, sendo o último por 3 a 1 em 2009/10.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Vinicius Júnior, Mbappé e Mastantuono. Técnico: Xabi Alonso.

Escalação do Olympique: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina e Emerson Palmieri; Höjbjerg, Kondogbia e Weah; Mason Greenwood, Angel Gomes e Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.

Jogadores do Real Madrid em cumprimento após gol - Instagram/Real Madrid

Real Madrid x Olympique de Marselha ao vivo online grátis

Os torcedores podem assistir ao vivo e de graça só no SBT. Na internet, o sinal fica disponível através do site oficial da emissora e também no streaming +SBT. A narração é de Tiago Leifert.

Como ter acesso às imagens?

Para ver o confronto através do celular, computador ou tablet, bastar acessar sbt.com.br (assista aqui) ou criar login sem pagar no +SBT (veja aqui). Essas são as únicas opções gratuitas.

Vídeo: resultado de Real Madrid x Olympique de Marselha em tempo real

No Brasil, nenhuma emissora tem os direitos de transmissão no YouTube, mas é possível acompanhar a narração em áudio da TNT Sports na plataforma e seguir o lance a lance do placar.