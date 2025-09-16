SBT ao vivo online grátis: veja como assistir Real Madrid x Olympique de Marselha pela Champions League 2025/26

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A emissora possuis os direitos da maior competição de clubes do futebol mundial para exibir de maneira gratuita na televisão e na internet

A bola rola às 16h (horário de Brasília), desta quarta-feira (16/09), para Real Madrid e Olympique de Marselha pela 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26.

Os times voltam a se enfrentar depois de 15 anos. As últimas vezes foram na fase de grupos da temporada 2009/10. Os merengues venceram por 3 a 0, em Madri, e 3 a 1, em Marselha.

A equipe madridista, comandada por Xabi Alonso, tem 100% de aproveitamento na atual temporada (quatro vitórias em quatro jogos). Do outro lado, está o vice-campeão francês.

Vinicius Júnior e Mbappé em jogo do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

Real Madrid x Olympique de Marselha ao vivo grátis no SBT

Quem não quiser/puder acompanhar pela televisão aberta, pode assistir de graça a transmissão do SBT na internet através só do site oficial da emissora e no streaming +SBT.

Como ter acesso a transmissão do SBT?

Para ver o duelo pelo seu celular, computador ou tablet, bastar acessar sbt.com.br (assista aqui) ou criar login gratuitamente no +SBT (veja aqui). Essas são as únicas opções grátis.