fechar
Onde assistir | Notícia

Bahia x Cruzeiro ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela 23ª rodada da Série A 2025

O Tricolor foi campeão da Copa do Nordeste, mas caiu na Copa do Brasil. Já a Raposa avançou na competição nacional e briga pela taça do Brasileirão

Por Robert Sarmento Publicado em 15/09/2025 às 17:57
Jogadores do Bahia comemoram gol de Luciano Juba
Jogadores do Bahia comemoram gol de Luciano Juba - Letícia Martins/Bahia

Bahia e Cruzeiro encerram a 23ª rodada da Série A 2025 nesta segunda-feira (15/09). A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, na cidade de Salvador (BA).

O Tricolor viveu dias muito intensos! O Esquadão goleou o Confiança e se tornou o maior vencedor da Copa do Nordeste, mas depois caiu para Fluminense na Copa do Brasil.

Enquanto isso, a Raposa avançou para a semifinal ao vencer duas vezes o Atlético-MG. Na Primeira Divisão, precisa ganhar para o Flamengo não aumentar a vantagem na liderança.

A equipe ocupa a terceira colocação, com 44 pontos. Neste momento, a diferança para o líder é de seis. O time baiano também faz boa campanha. Tendo 36 pontos, está em quinto lugar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 1° Flamengo - 50 pontos
  • 2° Palmeiras - 46 pontos
  • 3° Cruzeiro - 44 pontos
  • 4° Mirassol - 38 pontos.
  • 5° Bahia - 36 pontos

Escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Leia Também

Escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian; Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Bahia x Cruzeiro ao vivo online

A partida tem transmissão do SporTV, canal de televisão fechada, e do Premiere, canal de pay-per-view. Há como assistir pela internet? A reposta é sim! Abaixo, veja como ter acesso!

Para acompanhar com imagens, pela internet, precisa ser assinante do Globoplay. Como o duelo não passa na Globo, em televisão aberta, a opção grátis do streaming não fica disponível.

A plataforma tem inúmeros planos, seja mensal ou anual (veja aqui as opções de preços). Isso porque pode os pacotes disponíveis podem ser assinado de forma independente ou com parcerias.

Assine o Globoplay pelo computador:

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine o Globoplay pelo celular:

  • Baixe o app do Globoplay (Android ou iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Vídeo: Resultado do jogo entre Bahia x Cruzeiro em tempo real

Como a CazéTV, dona dos direitos no YouTube, exibiu o triunfo do Corinthians contra o Fluminense, só encontra a narração em áudio, mas dá para saber o resultado em tempo real (vídeo abaixo).

Leia também

Juventude x Flamengo ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
Brasileirão

Juventude x Flamengo ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
Grêmio x Mirassol ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pelo Brasileirão Série A 2025
Transmissão

Grêmio x Mirassol ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pelo Brasileirão Série A 2025

Compartilhe

Tags