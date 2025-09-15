Bahia x Cruzeiro ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela 23ª rodada da Série A 2025
O Tricolor foi campeão da Copa do Nordeste, mas caiu na Copa do Brasil. Já a Raposa avançou na competição nacional e briga pela taça do Brasileirão
Bahia e Cruzeiro encerram a 23ª rodada da Série A 2025 nesta segunda-feira (15/09). A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, na cidade de Salvador (BA).
O Tricolor viveu dias muito intensos! O Esquadão goleou o Confiança e se tornou o maior vencedor da Copa do Nordeste, mas depois caiu para Fluminense na Copa do Brasil.
Enquanto isso, a Raposa avançou para a semifinal ao vencer duas vezes o Atlético-MG. Na Primeira Divisão, precisa ganhar para o Flamengo não aumentar a vantagem na liderança.
A equipe ocupa a terceira colocação, com 44 pontos. Neste momento, a diferança para o líder é de seis. O time baiano também faz boa campanha. Tendo 36 pontos, está em quinto lugar.
- 1° Flamengo - 50 pontos
- 2° Palmeiras - 46 pontos
- 3° Cruzeiro - 44 pontos
- 4° Mirassol - 38 pontos.
- 5° Bahia - 36 pontos
Escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian; Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
Bahia x Cruzeiro ao vivo online
A partida tem transmissão do SporTV, canal de televisão fechada, e do Premiere, canal de pay-per-view. Há como assistir pela internet? A reposta é sim! Abaixo, veja como ter acesso!
Para acompanhar com imagens, pela internet, precisa ser assinante do Globoplay. Como o duelo não passa na Globo, em televisão aberta, a opção grátis do streaming não fica disponível.
A plataforma tem inúmeros planos, seja mensal ou anual (veja aqui as opções de preços). Isso porque pode os pacotes disponíveis podem ser assinado de forma independente ou com parcerias.
Vídeo: Resultado do jogo entre Bahia x Cruzeiro em tempo real
Como a CazéTV, dona dos direitos no YouTube, exibiu o triunfo do Corinthians contra o Fluminense, só encontra a narração em áudio, mas dá para saber o resultado em tempo real (vídeo abaixo).