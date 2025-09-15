Bahia x Cruzeiro ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela 23ª rodada da Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tricolor foi campeão da Copa do Nordeste, mas caiu na Copa do Brasil. Já a Raposa avançou na competição nacional e briga pela taça do Brasileirão

Bahia e Cruzeiro encerram a 23ª rodada da Série A 2025 nesta segunda-feira (15/09). A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, na cidade de Salvador (BA).

O Tricolor viveu dias muito intensos! O Esquadão goleou o Confiança e se tornou o maior vencedor da Copa do Nordeste, mas depois caiu para Fluminense na Copa do Brasil.

Enquanto isso, a Raposa avançou para a semifinal ao vencer duas vezes o Atlético-MG. Na Primeira Divisão, precisa ganhar para o Flamengo não aumentar a vantagem na liderança.

A equipe ocupa a terceira colocação, com 44 pontos. Neste momento, a diferança para o líder é de seis. O time baiano também faz boa campanha. Tendo 36 pontos, está em quinto lugar.

1° Flamengo - 50 pontos

2° Palmeiras - 46 pontos

3° Cruzeiro - 44 pontos

4° Mirassol - 38 pontos.

5° Bahia - 36 pontos

Escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian; Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Bahia x Cruzeiro ao vivo online

A partida tem transmissão do SporTV, canal de televisão fechada, e do Premiere, canal de pay-per-view. Há como assistir pela internet? A reposta é sim! Abaixo, veja como ter acesso!

Para acompanhar com imagens, pela internet, precisa ser assinante do Globoplay. Como o duelo não passa na Globo, em televisão aberta, a opção grátis do streaming não fica disponível.

A plataforma tem inúmeros planos, seja mensal ou anual (veja aqui as opções de preços). Isso porque pode os pacotes disponíveis podem ser assinado de forma independente ou com parcerias.

Assine o Globoplay pelo computador:

Acesse o site da Vitrine da Globo;

Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine o Globoplay pelo celular:

Baixe o app do Globoplay ( Android ou iOS )

ou ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Vídeo: Resultado do jogo entre Bahia x Cruzeiro em tempo real

Como a CazéTV, dona dos direitos no YouTube, exibiu o triunfo do Corinthians contra o Fluminense, só encontra a narração em áudio, mas dá para saber o resultado em tempo real (vídeo abaixo).