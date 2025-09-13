Grêmio x Mirassol ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pelo Brasileirão Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Tricolor Gaúcho possui 10 pontos a menos do que o Leão Caipira, que faz campanha surpreendente e briga pelo G4 na competição nacional

Neste sábado (13/09), o Grêmio recebe o Mirassol na abertura da 23ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h (horário de Brasília).

O Tricolor vem empate em 1 a 1 com o Flamengo. Com isso, chegou ao terceiro jogo sem derrota e está com 25 pontos. A expectativa é para a estreia de Arthur e Willian, recém-chegados.

Do outro lado, o Leão busca entrar no G4 no torneio. O time está embalado porque goleou o Bahia por 5 a 1 na rodada anterior. O clube entra em campo na sexta colocação, tendo 35 pontos.

Em jogo agitado, Mirassol vence o Vasco da Gama no Maião - Esporte News Mundo

Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Alysson, Cuéllar, Arthur e Cristian Oliveira; Carlos Vinícius (Cristaldo) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Negueba, Gabriel e Edson Carioca; Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - Instagram/Grêmio

Grêmio x Mirassol ao vivo online: Grátis?

O confronto tem transmissão do Premiere (canal de pay-per-view). Portanto, para assistir na internet só através do Globoplay (clique aqui). No entanto, a versão gratuita não fica disponível.

Vídeo: Resultado de Grêmio x Mirassol em tempo real

Como a CazéTV optou pela exibição da partida do Fluminense contra o Corinthians, no YouTube você encontra apenas a narração em áudio, mas dá para saber o resultado em tempo real.