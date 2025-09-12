Futebol ao vivo: 5 partidas imperdíveis, horário e onde assistir; Confira
Fim de semana de grandes emoções! Brasileirão, Premier League e La Liga terão confrontos decisivos para os torcedores do Brasil e Europa.
O fim de semana promete muita emoção para os torcedores do Brasil e da Europa, com confrontos decisivos nos campeonatos nacionais e internacionais.
Palmeiras e Internacional abrem a rodada do Brasileirão no sábado, seguidos por Fluminense e Corinthians em duelo de alto nível.
No domingo, os olhos se voltam para o Derby de Manchester, que coloca frente a frente City e United na Premier League, além dos confrontos de São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão e Barcelona x Valencia pela La Liga. Confira os detalhes de cada partida e onde acompanhar ao vivo.
5 partidas imperdíveis deste fim de semana
Palmeiras x Internacional
O Palmeiras, atual terceiro colocado, ostenta a maior sequência invicta da competição, com nove jogos sem perder. O Internacional busca retomar o caminho das vitórias após resultados irregulares.
- Data e horário: Sábado (13/09), às 18h30 (horário de Brasília)
- Local: Allianz Parque, São Paulo
- Transmissão: SporTV, Premiere, Record, CazéTV e Globoplay
Fluminense x Corinthians
O Fluminense busca consolidar sua posição no topo da tabela, enquanto o Corinthians tenta se recuperar após uma sequência de resultados abaixo das expectativas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Data e horário: Sábado (13/09), às 21h (horário de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Transmissão: Record, CazéTV (YouTube) e Premiere
Manchester City x Manchester United
O clássico de Manchester promete emoções à flor da pele, com o City buscando a recuperação após resultados irregulares e o United tentando manter sua boa fase na temporada.
- Data e horário: Domingo (14/09), às 12h30 (horário de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, Manchester
- Transmissão: ESPN e Disney+
São Paulo x Botafogo
O São Paulo busca se aproximar dos líderes da competição, enquanto o Botafogo tenta se firmar no meio da tabela com uma vitória fora de casa.
- Data e horário: Domingo (14/09), às 17h30 (horário de Brasília)
- Local: Morumbi, São Paulo
- Transmissão: TV Globo, GE TV e Premiere
Barcelona x Valencia
Com o Camp Nou ainda em reformas, o Barcelona recebe o Valencia no Estadi Johan Cruyff. O Barça busca consolidar sua liderança na La Liga, enquanto o Valencia tenta surpreender fora de casa.
- Data e horário: Domingo (14/09), às 16h (horário de Brasília)
- Local: Estadi Johan Cruyff, Barcelona
- Transmissão: ESPN e Disney+