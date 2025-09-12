Futebol ao vivo: 5 partidas imperdíveis, horário e onde assistir; Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fim de semana de grandes emoções! Brasileirão, Premier League e La Liga terão confrontos decisivos para os torcedores do Brasil e Europa.

O fim de semana promete muita emoção para os torcedores do Brasil e da Europa, com confrontos decisivos nos campeonatos nacionais e internacionais.

Palmeiras e Internacional abrem a rodada do Brasileirão no sábado, seguidos por Fluminense e Corinthians em duelo de alto nível.

No domingo, os olhos se voltam para o Derby de Manchester, que coloca frente a frente City e United na Premier League, além dos confrontos de São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão e Barcelona x Valencia pela La Liga. Confira os detalhes de cada partida e onde acompanhar ao vivo.

5 partidas imperdíveis deste fim de semana

Palmeiras x Internacional

O Palmeiras, atual terceiro colocado, ostenta a maior sequência invicta da competição, com nove jogos sem perder. O Internacional busca retomar o caminho das vitórias após resultados irregulares.

Data e horário: Sábado (13/09), às 18h30 (horário de Brasília)

Sábado (13/09), às 18h30 (horário de Brasília) Local: Allianz Parque, São Paulo

Allianz Parque, São Paulo Transmissão: SporTV, Premiere, Record, CazéTV e Globoplay



Fluminense x Corinthians

O Fluminense busca consolidar sua posição no topo da tabela, enquanto o Corinthians tenta se recuperar após uma sequência de resultados abaixo das expectativas.

Data e horário: Sábado (13/09), às 21h (horário de Brasília)

Sábado (13/09), às 21h (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Transmissão: Record, CazéTV (YouTube) e Premiere

Manchester City x Manchester United

O clássico de Manchester promete emoções à flor da pele, com o City buscando a recuperação após resultados irregulares e o United tentando manter sua boa fase na temporada.

Data e horário: Domingo (14/09), às 12h30 (horário de Brasília)

Domingo (14/09), às 12h30 (horário de Brasília) Local: Etihad Stadium, Manchester

Etihad Stadium, Manchester Transmissão: ESPN e Disney+

São Paulo x Botafogo

O São Paulo busca se aproximar dos líderes da competição, enquanto o Botafogo tenta se firmar no meio da tabela com uma vitória fora de casa.

Data e horário: Domingo (14/09), às 17h30 (horário de Brasília)

Domingo (14/09), às 17h30 (horário de Brasília) Local: Morumbi, São Paulo

Morumbi, São Paulo Transmissão: TV Globo, GE TV e Premiere

Barcelona x Valencia

Com o Camp Nou ainda em reformas, o Barcelona recebe o Valencia no Estadi Johan Cruyff. O Barça busca consolidar sua liderança na La Liga, enquanto o Valencia tenta surpreender fora de casa.