Onde assistir | Notícia

Futebol ao vivo: 5 partidas imperdíveis, horário e onde assistir; Confira

Fim de semana de grandes emoções! Brasileirão, Premier League e La Liga terão confrontos decisivos para os torcedores do Brasil e Europa.

Por João Victor Tavares Publicado em 12/09/2025 às 16:43
Raphinha, atacante do Barcelona
Raphinha, atacante do Barcelona - Reprodução/ Barcelona

O fim de semana promete muita emoção para os torcedores do Brasil e da Europa, com confrontos decisivos nos campeonatos nacionais e internacionais.

Palmeiras e Internacional abrem a rodada do Brasileirão no sábado, seguidos por Fluminense e Corinthians em duelo de alto nível.

No domingo, os olhos se voltam para o Derby de Manchester, que coloca frente a frente City e United na Premier League, além dos confrontos de São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão e Barcelona x Valencia pela La Liga. Confira os detalhes de cada partida e onde acompanhar ao vivo.

Leia Também

5 partidas imperdíveis deste fim de semana

Palmeiras x Internacional

O Palmeiras, atual terceiro colocado, ostenta a maior sequência invicta da competição, com nove jogos sem perder. O Internacional busca retomar o caminho das vitórias após resultados irregulares.

  • Data e horário: Sábado (13/09), às 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, São Paulo
  • Transmissão: SporTV, Premiere, Record, CazéTV e Globoplay

Fluminense x Corinthians

O Fluminense busca consolidar sua posição no topo da tabela, enquanto o Corinthians tenta se recuperar após uma sequência de resultados abaixo das expectativas.

  • Data e horário: Sábado (13/09), às 21h (horário de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Record, CazéTV (YouTube) e Premiere

Manchester City x Manchester United

O clássico de Manchester promete emoções à flor da pele, com o City buscando a recuperação após resultados irregulares e o United tentando manter sua boa fase na temporada.

  • Data e horário: Domingo (14/09), às 12h30 (horário de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium, Manchester
  • Transmissão: ESPN e Disney+

São Paulo x Botafogo

O São Paulo busca se aproximar dos líderes da competição, enquanto o Botafogo tenta se firmar no meio da tabela com uma vitória fora de casa.

  • Data e horário: Domingo (14/09), às 17h30 (horário de Brasília)
  • Local: Morumbi, São Paulo
  • Transmissão: TV Globo, GE TV e Premiere

Barcelona x Valencia

Com o Camp Nou ainda em reformas, o Barcelona recebe o Valencia no Estadi Johan Cruyff. O Barça busca consolidar sua liderança na La Liga, enquanto o Valencia tenta surpreender fora de casa.

  • Data e horário: Domingo (14/09), às 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estadi Johan Cruyff, Barcelona
  • Transmissão: ESPN e Disney+

