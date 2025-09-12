fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (12/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia reserva o inicio de mais uma rodada (26ª) do Brasileirão Série B, além das principais competição nacionais pelo continente europeu

Por Robert Sarmento Publicado em 12/09/2025 às 4:11
Jogadores do Bayer Leverkusen se cumprimentando
Jogadores do Bayer Leverkusen se cumprimentando - Bayer Leverkusen/Instagram

Os jogos de hoje (12/09), depois da definição dos semifinalistas da Copa do Brasil 2025, marcam o retorno dos campeonato nacionais de pontos corridos em vários países.

Por exemplo, tem o Brasileirão Série B com duelo entre líder e vice-líder. Coritiba e Goiás jogam no Couto Pereira, no Paraná. Os times estão separados por dois pontos na tabela.

A data também traz a volta do Campeonato Espanhol, Alemão e Português, diante do fim da Data FIFA, tendo Sevilla, Bayer Leverkusen e Benfica em campo, respectivamente.

Tabela dos jogos de futebol hoje (12/09/25)

Abaixo, veja a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qualquer mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.

Brasileirão Série B

26ª rodada

  • 19h - Volta Redonda x Criciúma - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Coritiba x Goiás - Disney+

LaLiga

4ª rodada

  • 16h - Sevilla x Elche - ESPN3 e Disney+

Bundesliga

3ª rodada

  • 15h30 - Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt - Xsports, SporTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Português

5ª rodada

  • 16h15 - Benfica x Santa Clara - ESPN4 e Disney+

Campeonato Japonês

29ª rodada

  • 07h Vissel Kobe x Kashiwa Reysol - Xsports e Canal GOAT

Campeonato Saudita

2ª rodada

  • 12h25 - Al Ettifaq x Al Ahli - BandSports e Canal GOAT

  • 15h - Al Ittihad x Al Fateh - BandSports e Canal GOAT

EFL Championship

5ª rodada

  • 16h - Ipswich x Sheffield United - Disney+

LaLiga 2 (Segunda Divisão)

5ª rodada

  • 15h30 - Las Palmas x Real Sociedad B - Disney+

Bundesliga 2 (Segunda Divisão)

5ª rodada

  • 13h30 - Arminia Bielefeld x FC Magdeburg - OneFootball
  • 13h30 - SC Paderborn 07 x VfL Bochum - Canal GOAT e OneFootball

Eerste Divisie (Segunda divisão)

5ª rodada

  • 15h - FC Eindhoven x ADO Den Haag - Canal CaloSalvador (YouTube)

Campeonato Argentino

Segunda fase - 8ª rodada

  • 19h - Racing x San Lorenzo - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Norueguês

21ª rodada

  • 14h - Bodo/Glimt x Kristiansund FK - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Peruano

Clausura - 8ª rodada

  • 15h - UTC x Ayacucho - Fanatiz

Copa Paulista 2025

Quartas de final - Jogo de volta

19h30 - União São João x Primavera - Paulistão (YouTube)

Paulistão Sub-20

Segunda fase - Jogo de volta

  • 15h - Corinthians x XV de Piracicaba - Paulistão (YouTube)

  • 15h - Palmeiras x Sertãozinho - Ulisses TV (YouTube)

  • 15h - Santos x Portuguesa Santista - Paulistão (YouTube)

  • 15h - São Paulo x Mauá - Paulistão (YouTube)

 

Campeonato Espanhol feminino

  • 15h - Barcelona x EDF Logroño - DAZN

Campeonato Inglês feminino

  • 15h30 - West Ham x Arsenal - ESPN, Canal GOAT e Disney+

NWSL (Liga feminina dos EUA)

20ª rodada

  • 23h - San Diego Wave x Gotham FC - Xsports e Canal GOAT

