Jogos de hoje (12/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia reserva o inicio de mais uma rodada (26ª) do Brasileirão Série B, além das principais competição nacionais pelo continente europeu
Os jogos de hoje (12/09), depois da definição dos semifinalistas da Copa do Brasil 2025, marcam o retorno dos campeonato nacionais de pontos corridos em vários países.
Por exemplo, tem o Brasileirão Série B com duelo entre líder e vice-líder. Coritiba e Goiás jogam no Couto Pereira, no Paraná. Os times estão separados por dois pontos na tabela.
A data também traz a volta do Campeonato Espanhol, Alemão e Português, diante do fim da Data FIFA, tendo Sevilla, Bayer Leverkusen e Benfica em campo, respectivamente.
Tabela dos jogos de futebol hoje (12/09/25)
Abaixo, veja a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qualquer mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.
Brasileirão Série B
26ª rodada
- 19h - Volta Redonda x Criciúma - ESPN e Disney+
- 21h30 - Coritiba x Goiás - Disney+
LaLiga
4ª rodada
- 16h - Sevilla x Elche - ESPN3 e Disney+
Bundesliga
3ª rodada
- 15h30 - Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt - Xsports, SporTV, CazéTV e OneFootball
Campeonato Português
5ª rodada
- 16h15 - Benfica x Santa Clara - ESPN4 e Disney+
Campeonato Japonês
29ª rodada
- 07h Vissel Kobe x Kashiwa Reysol - Xsports e Canal GOAT
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Campeonato Saudita
2ª rodada
- 12h25 - Al Ettifaq x Al Ahli - BandSports e Canal GOAT
- 15h - Al Ittihad x Al Fateh - BandSports e Canal GOAT
EFL Championship
5ª rodada
- 16h - Ipswich x Sheffield United - Disney+
LaLiga 2 (Segunda Divisão)
5ª rodada
- 15h30 - Las Palmas x Real Sociedad B - Disney+
Bundesliga 2 (Segunda Divisão)
5ª rodada
- 13h30 - Arminia Bielefeld x FC Magdeburg - OneFootball
- 13h30 - SC Paderborn 07 x VfL Bochum - Canal GOAT e OneFootball
Eerste Divisie (Segunda divisão)
5ª rodada
- 15h - FC Eindhoven x ADO Den Haag - Canal CaloSalvador (YouTube)
Campeonato Argentino
Segunda fase - 8ª rodada
- 19h - Racing x San Lorenzo - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Norueguês
21ª rodada
- 14h - Bodo/Glimt x Kristiansund FK - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Peruano
Clausura - 8ª rodada
- 15h - UTC x Ayacucho - Fanatiz
Copa Paulista 2025
Quartas de final - Jogo de volta
19h30 - União São João x Primavera - Paulistão (YouTube)
Paulistão Sub-20
Segunda fase - Jogo de volta
- 15h - Corinthians x XV de Piracicaba - Paulistão (YouTube)
- 15h - Palmeiras x Sertãozinho - Ulisses TV (YouTube)
- 15h - Santos x Portuguesa Santista - Paulistão (YouTube)
- 15h - São Paulo x Mauá - Paulistão (YouTube)
Campeonato Espanhol feminino
- 15h - Barcelona x EDF Logroño - DAZN
Campeonato Inglês feminino
- 15h30 - West Ham x Arsenal - ESPN, Canal GOAT e Disney+
NWSL (Liga feminina dos EUA)
20ª rodada
- 23h - San Diego Wave x Gotham FC - Xsports e Canal GOAT