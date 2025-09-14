Juventude x Flamengo ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto o Rubro-negro briga pela liderança com Cruzeiro e Palmeiras, o Juventude tenta sair da zona de rebaixamento da Primeira Divisão

Com o fim da Data FIFA, Juventude e Flamengo voltam a campo às 16h (horário de Brasília), deste domingo (14/09), pela 23ª rodada da Séria A 2025, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A bola rola às 16h (horário de Brasília). Os torcedores podem não estar acostumados, mas o confronto não tem transmissão da Globo e sim da Amazon Prime Video. Abaixo, veja como acessar!

O Mengão entra no fim de semana tendo três pontos a mais do que o Cruzeiro. Portanto, lidera o torneio de maneira isolada. Já o time jaconero ocupa o 18° lugar, com 21 pontos, e quer sair do Z4.

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) - Nathan Bizotto/Juventude

Escalação do Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan, Ángel e Marcelo Hermes; Caique, Jadson, Gabriel Veron, Mandaca e Ênio; Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.



Leia Também Sport x Flamengo na Arena? Entenda contexto que pode levar partida para lá

Escalação do Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Como Aumentar a Segurança no Bairro Casa Amarela, Recife: Prevenção contra Ataques e Assaltos Noturnos - TV Jornal

Juventude x Flamengo ao vivo online grátis

Como o jogo tem transmissão exclusiva do Prime Video, só tem como assistir de graça se você nunca teve seus dados registrados na plataforma. Com isso, consegue obter o período de teste.

O streaming oferece 30 dias grátis para novo assinantes (clique aqui). Quando encerrar esse prazo, vai ser cobrado um valor de R$ 19,90/mês ou até 12x de R$ 13,90 (R$ 166,80/ano).

Vídeo: Resultado de Juventude x Flamengo em tempo real

Não tem como acompanhar com imagens no YouTube. A CazéTV, dona dos direitos, exibe o confronto entre Fluminense e Corinthians, mas dá para saber o resultado em tempo real na FlaTV.