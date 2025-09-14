fechar
Juventude x Flamengo ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Enquanto o Rubro-negro briga pela liderança com Cruzeiro e Palmeiras, o Juventude tenta sair da zona de rebaixamento da Primeira Divisão

Por Robert Sarmento Publicado em 14/09/2025 às 13:54
Luiz Araújo e Pedro, jogadores do Flamengo, abraçados
Luiz Araújo e Pedro, jogadores do Flamengo, abraçados - Instagram/Flamengo

Com o fim da Data FIFA, Juventude e Flamengo voltam a campo às 16h (horário de Brasília), deste domingo (14/09), pela 23ª rodada da Séria A 2025, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A bola rola às 16h (horário de Brasília). Os torcedores podem não estar acostumados, mas o confronto não tem transmissão da Globo e sim da Amazon Prime Video. Abaixo, veja como acessar!

O Mengão entra no fim de semana tendo três pontos a mais do que o Cruzeiro. Portanto, lidera o torneio de maneira isolada. Já o time jaconero ocupa o 18° lugar, com 21 pontos, e quer sair do Z4.

 

Nathan Bizotto/Juventude
Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) - Nathan Bizotto/Juventude

Escalação do Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan, Ángel e Marcelo Hermes; Caique, Jadson, Gabriel Veron, Mandaca e Ênio; Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Escalação do Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Juventude x Flamengo ao vivo online grátis 

Como o jogo tem transmissão exclusiva do Prime Video, só tem como assistir de graça se você nunca teve seus dados registrados na plataforma. Com isso, consegue obter o período de teste.

O streaming oferece 30 dias grátis para novo assinantes (clique aqui). Quando encerrar esse prazo, vai ser cobrado um valor de R$ 19,90/mês ou até 12x de R$ 13,90 (R$ 166,80/ano).

Vídeo: Resultado de Juventude x Flamengo em tempo real

Não tem como acompanhar com imagens no YouTube. A CazéTV, dona dos direitos, exibe o confronto entre Fluminense e Corinthians, mas dá para saber o resultado em tempo real na FlaTV.

