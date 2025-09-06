fechar
Na tela da TV Jornal, Bahia atropela o Confiança e fatura o pentacampeonato da Copa do Nordeste

Casa do Nordestão, a TV Jornal transmitiu todos os detalhes da festa, em Salvador, que consagrou o Tricolor de Aço como o maior campeão

Por Davi Saboya Publicado em 06/09/2025 às 19:19
Tiago em comemoração de um dos gols do Bahia na nova goleada sobre o Confiança
Tiago em comemoração de um dos gols do Bahia na nova goleada sobre o Confiança - Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia é o maior campeão da Copa do Nordeste! Novamente, o Tricolor de Aço atropelou o Confiança e aplicou uma nova goleada: 5x0, apenas no primeiro tempo, com transmissão exclusiva da TV Jornal/SBT

Casa do Nordestão desde 2018, a emissora comandou mais um sucesso de audiência com Aroldo Costa na narração e Igor Moura nos comentários. 

O duelo, realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi válido pela partida de volta da disputa pelo título e consagrou o time baiano como o único pentacampeão do torneio regional. Inclusive, superou o rival Vitória, que tem quatro troféus.

No placar agregado, a decisão marcou 9x1 para o Bahia. Em Salvador, mais de 48 mil torcedores assistiram ao show da etapa inicial três gols de Tiago, além Luciano Rodríguez e Rezende.7

Com a mais nova conquista, além do título, o time do técnico Rogério Ceni ainda garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e também faturou a premiação de R$ 2,2 milhões (valor bruto).

Como vice-campeão, o Confiança ainda ganhou 1,4 milhão (valor bruto). Após o fim da Copa do Nordeste, o Dragão fechou a temporada, já que caiu da Série C na primeira fase, que acabou no final de semana passado.

