Bahia x Confiança ao vivo (06/09): onde assistir, horário e escalações
O Tricolor de Aço atropelou o Dragão no jogo de ida e aplicou uma goleada por 4x1. O time baiano vendeu todos os ingressos para a partida de volta
O mais novo campeão da Copa do Nordeste será oficializado neste sábado (6). Bahia x Confiança se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 17h30 (de Brasília). O duelo é válido pela partida de volta da grande final do torneio regional. A TV Jornal/SBT exibe a decisão com exclusividade e de graça na TV aberta.
Aroldo Costa e Igor Moura comandam a transmissão. A emissora é a casa do Nordestão desde a temporada 2018 e lidera a audiência com os jogos da competição em mais um.
No jogo de ida, o Bahia atropelou o Confiança e aplicou uma goleada por 4x1 em Aracaju. Sendo assim, o Tricolor de Aço pode perder por até dois gols de diferença que garante o pentacampeonato.
Confirmando o título, o Bahia se torna o maior campeão da Copa do Nordeste. Para o jogo, que já possui clima festivo diante do abismo criado no jogo de ida, o clube baiano comercializou todos os ingressos de forma antecipa. Assim, são esperados 48 mil torcedores no jogo.
Premiação da Copa do Nordeste
Confirmado como pentacampeão da Copa do Nordeste, o Bahia ainda fatura a premiação de R$ 2,2 milhões (valor bruto) e uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2026, que ainda garante mais uma generosa premiação. Apesar do provável vice-campeonato, o Confiança ganha R$ 1,4 milhão (valor bruto) de premiação.
Ficha do jogo
Bahia
Ronaldo; Fredi Lippert, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo, Rodrigo Nestor, Vitinho (Tiago) e Cauly; Lucho Rodríguez e Willian José.
Técnico: Rogério Ceni.
Confiança
Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson, Luiz Otávio e Dionísio; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto.
Técnico: Luizinho Vieira.
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA.
Horário: 17h30 (de Brasília).
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).
Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa e Schumacher Marques Gomes (ambos da PB).
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).