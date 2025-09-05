Bahia x Confiança ao vivo (06/09): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tricolor de Aço atropelou o Dragão no jogo de ida e aplicou uma goleada por 4x1. O time baiano vendeu todos os ingressos para a partida de volta

O mais novo campeão da Copa do Nordeste será oficializado neste sábado (6). Bahia x Confiança se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 17h30 (de Brasília). O duelo é válido pela partida de volta da grande final do torneio regional. A TV Jornal/SBT exibe a decisão com exclusividade e de graça na TV aberta.

Aroldo Costa e Igor Moura comandam a transmissão. A emissora é a casa do Nordestão desde a temporada 2018 e lidera a audiência com os jogos da competição em mais um.

No jogo de ida, o Bahia atropelou o Confiança e aplicou uma goleada por 4x1 em Aracaju. Sendo assim, o Tricolor de Aço pode perder por até dois gols de diferença que garante o pentacampeonato.

Confirmando o título, o Bahia se torna o maior campeão da Copa do Nordeste. Para o jogo, que já possui clima festivo diante do abismo criado no jogo de ida, o clube baiano comercializou todos os ingressos de forma antecipa. Assim, são esperados 48 mil torcedores no jogo.

Premiação da Copa do Nordeste

Confirmado como pentacampeão da Copa do Nordeste, o Bahia ainda fatura a premiação de R$ 2,2 milhões (valor bruto) e uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2026, que ainda garante mais uma generosa premiação. Apesar do provável vice-campeonato, o Confiança ganha R$ 1,4 milhão (valor bruto) de premiação.

Ficha do jogo

Bahia

Ronaldo; Fredi Lippert, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo, Rodrigo Nestor, Vitinho (Tiago) e Cauly; Lucho Rodríguez e Willian José.

Técnico: Rogério Ceni.

Confiança

Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson, Luiz Otávio e Dionísio; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto.

Técnico: Luizinho Vieira.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA.

Horário: 17h30 (de Brasília).

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa e Schumacher Marques Gomes (ambos da PB).

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).