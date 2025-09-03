Bahia atropela Confiança no jogo de ida e fica perto do pentacampeonato da Copa do Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Luciano Rodríguez, Willian José, Rodrigo Nestor e Rezende marcaram os gols do Tricolor de Aço na decisão, que teve transmissão exclusiva da TV Jornal

O Bahia está perto de ser oficializado como o único pentacampeã da Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço atropelou e goleou por 4x1 o Confiança, nesta quarta-feira (3), no estádio Batistão, em Aracaju. O duelo foi válido pelo jogo de ida da final do torneio regional e teve transmissão exclusiva da TV Jornal/SBT.

Aroldo Costa e Igor Moura comandaram mais uma super transmissão da emissora ao vivo e de graça na TV aberta. O "Canal 2" foi, mais uma vez, sucesso de audiência com o Nordestão.

Com o resultado, o Bahia pode perder por dois gols de diferença que garante o quinto título regional - o único clube com cinco troféus da Copa do Nordeste. Luciano Rodríguez, Willian José, Rodrigo Nestor e Rezende.

Ronald Camarão marcou o gol de honra do Confiança, que pela primeira vez na história, disputa uma final de Copa do Nordeste. Vale lembrar que a decisão regional é o último torneio do clube sergipano, que se despediu da Série C, no último final de semana, na primeira fase.

A partida de volta da final da Copa do Nordeste acontece no próximo dia 6 de setembro (sábado). Bahia x Confiança se enfrentam novamente na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 17h (de Brasília).

Premiação da Copa do Nordeste

Confirmado como pentacampeão da Copa do Nordeste, o Bahia ainda fatura a premiação de R$ 2,2 milhões (valor bruto) e uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2026, que ainda garante mais uma generosa premiação. Apesar do provável vice-campeonato, o Confiança ganha R$ 1,4 milhão (valor bruto) de premiação.