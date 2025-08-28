fechar
Com gol de Luciano Juba, Bahia vence Fluminense e larga na frente nas quartas de final

O Tricolor das Laranjeiras teve um pênalti assinado pela arbitragem, mas a decisão foi alterada após a avaliação do árbitro de vídeo (VAR)

Por Davi Saboya Publicado em 28/08/2025 às 23:19
Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia e ex-jogador do Sport
Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia e ex-jogador do Sport - JOãO AURELIO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Bahia deu um passo importante na Copa do Brasil. Com um gol de Luciano Juba na reta final do segundo tempo, o Tricolor de Aço venceu o Fluminense por 1x0, Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio. O resultado dá ao time baiano a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, que acontece no dia 10 de setembro, no mesmo horário, no Maracanã.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes encontrando dificuldades para criar chances claras. O Bahia, no entanto, tentou pressionar, com Jean Lucas protagonizando o lance de maior perigo da equipe na primeira etapa, ao acertar a trave. A torcida local, impaciente, demonstrava a dificuldade do time em furar a defesa adversária.

No segundo tempo, a partida ganhou em emoção e as chances de gol aumentaram. O placar, no entanto, permaneceu inalterado até os 40 minutos, quando Jean Lucas lançou Luciano Juba. O lateral dominou, ganhou a disputa com o zagueiro e finalizou, a bola desviou no próprio defensor e entrou, enganando o goleiro Fábio.

O Fluminense ainda teve um pênalti assinalado a seu favor, mas a marcação foi revertida pelo VAR. O apito final confirmou a vitória do Bahia, que sai na frente na disputa pela vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Outros jogos da Copa do Brasil

Na última quarta-feira, aconteceram os outros três jogos das quartas de final da Copa do Brasil: Atlético-MG 0x2 Cruzeiro, Athletico-PR 0x1 Corinthians e Vasco 1x1 Botafogo.

