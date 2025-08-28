Com gol de Luciano Juba, Bahia vence Fluminense e larga na frente nas quartas de final
O Tricolor das Laranjeiras teve um pênalti assinado pela arbitragem, mas a decisão foi alterada após a avaliação do árbitro de vídeo (VAR)
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O Bahia deu um passo importante na Copa do Brasil. Com um gol de Luciano Juba na reta final do segundo tempo, o Tricolor de Aço venceu o Fluminense por 1x0, Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio. O resultado dá ao time baiano a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, que acontece no dia 10 de setembro, no mesmo horário, no Maracanã.
O jogo começou equilibrado, com as duas equipes encontrando dificuldades para criar chances claras. O Bahia, no entanto, tentou pressionar, com Jean Lucas protagonizando o lance de maior perigo da equipe na primeira etapa, ao acertar a trave. A torcida local, impaciente, demonstrava a dificuldade do time em furar a defesa adversária.
No segundo tempo, a partida ganhou em emoção e as chances de gol aumentaram. O placar, no entanto, permaneceu inalterado até os 40 minutos, quando Jean Lucas lançou Luciano Juba. O lateral dominou, ganhou a disputa com o zagueiro e finalizou, a bola desviou no próprio defensor e entrou, enganando o goleiro Fábio.
O Fluminense ainda teve um pênalti assinalado a seu favor, mas a marcação foi revertida pelo VAR. O apito final confirmou a vitória do Bahia, que sai na frente na disputa pela vaga na semifinal da Copa do Brasil.
Outros jogos da Copa do Brasil
Na última quarta-feira, aconteceram os outros três jogos das quartas de final da Copa do Brasil: Atlético-MG 0x2 Cruzeiro, Athletico-PR 0x1 Corinthians e Vasco 1x1 Botafogo.