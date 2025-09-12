Sorteio dos mandos da Copa do Brasil 2025: veja a previsão de datas e como tudo funciona
Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama são os clubes que seguem na busca pelo título da competição que rende premiação milionária
O mata-mata da Copa do Brasil 2025 esquentou de vez, e agora restam quatro times na disputa. A expectativa se volta para a definição dos mandos de campo das semifinais.
Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama buscam o título da competição nacional. Inclusive, o alvinegro paulista chega nesta etapa pela quarta vez consecutiva.
Enquanto o Timão enfrentará a Raposa, o outro lado do chaveamento terá novamente um clássico carioca. Com a definição dos duelos, resta saber quem decidirá a vaga na final em casa.
Quando será o sorteio dos mandos da Copa do Brasil 2025?
Com as quartas de final finalizadas, a Confederação Brasileira Futebol (CBF) terá que definir a ordem dos jogos, obviamente antes das semifinais, marcada para dezembro (ida e volta).
No entanto, ainda não há data marcada pela entidade. A expectativa é de que seja em novembro, cerca de 15 dias antes das partidas, como ocorreu na fase anterior do torneio.
Como funciona o sorteio dos mandos da Copa do Brasil 2025?
Diferente de outros campeonatos, é bem simples e transparente. As quatro equipes classificadas ficam em um pote único. A ordem de retiradas dos nomes definirá os locais.
- Corinthians x Cruzeiro ou Cruzeiro x Corinthians
- Fluminense x Vasco da Gama ou Vasco da Gama x Fluminense
Quem chegou nesta etapa do torneio garantiu R$ 9.922.500 em premiação. Para esta temporada, a CBF fez um reajuste de 5% na premiação para os clubes dp Brasileirão Série A.
- Quartas de final: R$ 4.740.750
- Semifinal: R$ 9.922.500
- Vice-Campeão: R$ 33.075.000
- Campeão: R$ 77.175.000
Resultados das quartas de final da Copa do Brasil 2025:
- Ida: Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro.
- Volta: Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG.
- Classificado: Cruzeiro.
- Ida: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians.
- Volta: Corinthians 2 x 0 Athletico-PR.
- Classificado: Corinthians.
- Ida: Vasco 1 x 1 Botafogo.
- Volta: Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco.
- Classificado: Vasco da Gama.
- Ida: Bahia 1 x 0 Fluminense.
- Volta: Fluminense 2 x 0 Bahia.
- Classificado: Fluminense.