Sorteio dos mandos da Copa do Brasil 2025: veja a previsão de datas e como tudo funciona

Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama são os clubes que seguem na busca pelo título da competição que rende premiação milionária

O mata-mata da Copa do Brasil 2025 esquentou de vez, e agora restam quatro times na disputa. A expectativa se volta para a definição dos mandos de campo das semifinais.

Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama buscam o título da competição nacional. Inclusive, o alvinegro paulista chega nesta etapa pela quarta vez consecutiva.

Enquanto o Timão enfrentará a Raposa, o outro lado do chaveamento terá novamente um clássico carioca. Com a definição dos duelos, resta saber quem decidirá a vaga na final em casa.



Confrontos das semifinais da Copa do Brasil 2025 - Instagram/CBF

Quando será o sorteio dos mandos da Copa do Brasil 2025?

Com as quartas de final finalizadas, a Confederação Brasileira Futebol (CBF) terá que definir a ordem dos jogos, obviamente antes das semifinais, marcada para dezembro (ida e volta).

No entanto, ainda não há data marcada pela entidade. A expectativa é de que seja em novembro, cerca de 15 dias antes das partidas, como ocorreu na fase anterior do torneio.

Como funciona o sorteio dos mandos da Copa do Brasil 2025?

Diferente de outros campeonatos, é bem simples e transparente. As quatro equipes classificadas ficam em um pote único. A ordem de retiradas dos nomes definirá os locais.

Corinthians x Cruzeiro ou Cruzeiro x Corinthians

Fluminense x Vasco da Gama ou Vasco da Gama x Fluminense

Quem chegou nesta etapa do torneio garantiu R$ 9.922.500 em premiação. Para esta temporada, a CBF fez um reajuste de 5% na premiação para os clubes dp Brasileirão Série A.

Quartas de final: R$ 4.740.750



Semifinal: R$ 9.922.500



Vice-Campeão: R$ 33.075.000



Campeão: R$ 77.175.000

Resultados das quartas de final da Copa do Brasil 2025:

Ida: Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro.

Volta: Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG.

Classificado: Cruzeiro.

Ida: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians.



Volta: Corinthians 2 x 0 Athletico-PR.



Classificado: Corinthians.

Ida: Vasco 1 x 1 Botafogo.

Volta: Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco.



Classificado: Vasco da Gama.