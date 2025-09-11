Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Jogos de hoje (11/09) definem as 2 últimas vagas na semifinal
Dos confrontos entre Cruzeiro x Atlético-MG e Botafogo x Vasco da Gama saem os adversários de Corinthians e Fluminense nas próxima fase
Depois das classificações de Corinthians e Fluminense, as quartas de final da Copa do Brasil 2025 terminam nesta quinta-feira (11/09). Isso porque são definidos os últimos semifinalistas.
No Mineirão, em Belo Horizonte, e no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, ocorrem os jogos de volta dos clássicos estaduais entre Cruzeiro x Atlético-MG e Botafogo x Vasco da Gama.
Jogos de hoje (11/09) da Copa do Brasil 2025
O Timão voltou a vencer o Athletico-PR e aguarda o classificado do confronto mineiro. Do outro lado do chaveamento da competição nacional, o Tricolor das Laranjeiras espera por um rival carioca.
Cruzeiro x Atlético-MG:
- Ida: Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro - Arena MRV.
- Volta: 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG - Maracanã.
- Transmissão: Amazon Prime Video.
Botafogo x Vasco da Gama
- Ida: Vasco da Gama 1 x 1 Botafogo - Estádio São Januário.
- Volta: Botafogo x Vasco da Gama - Estádio Nilton Santos.
- Transmissão: TV Globo, GeTV, SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon.
Chaveamento da Copa do Brasil 2025
Semifinais
- Cruzeiro ou Atlético-MG x Corinthians
- Botafogo ou Vasco da Gama x Fluminense
Regulamento da Copa do Brasil 2025
Conforme o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não tem o critério do gol fora de casa como desempate. Sendo assim, a situação dos times nas partidas do dia é a seguinte:
A Raposa avança com o empate ou se perder por um gol de diferença. Já o Galo tem situação dificil, pois precisa ganhar pela diferença de três ou mais de saldo, para poder avançar de maneira direita.
Em relação ao Glorioso e ao Cruzmaltino, por causa do empate na ida, se classifica quem ganhar no segundo duelo. Caso haja um novo resultado igual, haverá decisão nas penalidades máximas.
Premiação da Copa do Brasil 2025
Nesta edição do torneio, a CBF realizou um reajuste nos números das cotas, em consideração a inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o imposto. Veja os valores:
Semifinal
- R$ 9.922.500
Final (vice-campeão)
- R$ 33.075.000
Final (campeão)
- R$ 77.175.000