Futebol | Notícia

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Jogos de hoje (11/09) definem as 2 últimas vagas na semifinal

Dos confrontos entre Cruzeiro x Atlético-MG e Botafogo x Vasco da Gama saem os adversários de Corinthians e Fluminense nas próxima fase

Por Robert Sarmento Publicado em 11/09/2025 às 8:15
Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025
Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Depois das classificações de Corinthians e Fluminense, as quartas de final da Copa do Brasil 2025 terminam nesta quinta-feira (11/09). Isso porque são definidos os últimos semifinalistas.

No Mineirão, em Belo Horizonte, e no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, ocorrem os jogos de volta dos clássicos estaduais entre Cruzeiro x Atlético-MG e Botafogo x Vasco da Gama.

Jogos de hoje (11/09) da Copa do Brasil 2025

O Timão voltou a vencer o Athletico-PR e aguarda o classificado do confronto mineiro. Do outro lado do chaveamento da competição nacional, o Tricolor das Laranjeiras espera por um rival carioca.

Cruzeiro x Atlético-MG:

  • Ida: Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro - Arena MRV.
  • Volta: 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG - Maracanã.
  • Transmissão: Amazon Prime Video.

Botafogo x Vasco da Gama

  • Ida: Vasco da Gama 1 x 1 Botafogo - Estádio São Januário.
  • Volta: Botafogo x Vasco da Gama - Estádio Nilton Santos.
  • Transmissão: TV Globo, GeTV, SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon.

Chaveamento da Copa do Brasil 2025

Semifinais

  • Cruzeiro ou Atlético-MG x Corinthians
  • Botafogo ou Vasco da Gama x Fluminense

Regulamento da Copa do Brasil 2025

Conforme o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não tem o critério do gol fora de casa como desempate. Sendo assim, a situação dos times nas partidas do dia é a seguinte:

A Raposa avança com o empate ou se perder por um gol de diferença. Já o Galo tem situação dificil, pois precisa ganhar pela diferença de três ou mais de saldo, para poder avançar de maneira direita.

Em relação ao Glorioso e ao Cruzmaltino, por causa do empate na ida, se classifica quem ganhar no segundo duelo. Caso haja um novo resultado igual, haverá decisão nas penalidades máximas.

Instagram/Copa do Brasil
Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Premiação da Copa do Brasil 2025

Nesta edição do torneio, a CBF realizou um reajuste nos números das cotas, em consideração a inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o imposto. Veja os valores:

Semifinal

  • R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

  • R$ 33.075.000

Final (campeão)

  • R$ 77.175.000

