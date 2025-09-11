Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Jogos de hoje (11/09) definem as 2 últimas vagas na semifinal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dos confrontos entre Cruzeiro x Atlético-MG e Botafogo x Vasco da Gama saem os adversários de Corinthians e Fluminense nas próxima fase

Depois das classificações de Corinthians e Fluminense, as quartas de final da Copa do Brasil 2025 terminam nesta quinta-feira (11/09). Isso porque são definidos os últimos semifinalistas.

No Mineirão, em Belo Horizonte, e no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, ocorrem os jogos de volta dos clássicos estaduais entre Cruzeiro x Atlético-MG e Botafogo x Vasco da Gama.

Jogos de hoje (11/09) da Copa do Brasil 2025

O Timão voltou a vencer o Athletico-PR e aguarda o classificado do confronto mineiro. Do outro lado do chaveamento da competição nacional, o Tricolor das Laranjeiras espera por um rival carioca.



Cruzeiro x Atlético-MG:

Ida : Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro - Arena MRV.



: Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro - Arena MRV. Volta : 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG - Maracanã.



: 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG - Maracanã. Transmissão: Amazon Prime Video.

Botafogo x Vasco da Gama

Ida : Vasco da Gama 1 x 1 Botafogo - Estádio São Januário.

: Vasco da Gama 1 x 1 Botafogo - Estádio São Januário. Volta : Botafogo x Vasco da Gama - Estádio Nilton Santos.



: Botafogo x Vasco da Gama - Estádio Nilton Santos. Transmissão: TV Globo, GeTV, SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon.

Chaveamento da Copa do Brasil 2025



Semifinais

Cruzeiro ou Atlético-MG x Corinthians

Botafogo ou Vasco da Gama x Fluminense

Regulamento da Copa do Brasil 2025

Conforme o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não tem o critério do gol fora de casa como desempate. Sendo assim, a situação dos times nas partidas do dia é a seguinte:

A Raposa avança com o empate ou se perder por um gol de diferença. Já o Galo tem situação dificil, pois precisa ganhar pela diferença de três ou mais de saldo, para poder avançar de maneira direita.

Em relação ao Glorioso e ao Cruzmaltino, por causa do empate na ida, se classifica quem ganhar no segundo duelo. Caso haja um novo resultado igual, haverá decisão nas penalidades máximas.

Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Premiação da Copa do Brasil 2025

Nesta edição do torneio, a CBF realizou um reajuste nos números das cotas, em consideração a inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o imposto. Veja os valores:

Semifinal

R$ 9.922.500



Final (vice-campeão)

R$ 33.075.000

Final (campeão)