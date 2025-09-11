fechar
Jogos de hoje (11/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia destaca os últimos jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2025, que define os rivais de Corinthians e Fluminense nas semifinais

Por Robert Sarmento Publicado em 11/09/2025 às 7:26 | Atualizado em 11/09/2025 às 7:35
Sorriso de Matheus Pereira ao celebrar gol pelo Cruzeiro
Sorriso de Matheus Pereira ao celebrar gol pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Os jogos de hoje (11/09) ainda são poucos! Devido ao recente encerramento da Data FIFA, o calendário retorna gradativamente. No entanto, há partidas importantes pela Copa do Brasil 2025.

No Mineirão, tem o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG. No Rio de Janeiro, o Botafogo tem a rivalidade carioca frente ao Vasco. A Raposa e o Glorioso venceram o confronto de ida.

Portanto, podem até se classificar com o empate. Na quinta-feira (10/09), o Corinthians avançou após derrotar novamente o Athletico-PR e o Fluminense reverteu a vantagem do Bahia.

Instagram/Copa do Brasil
Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Tabela dos jogos de futebol hoje (11/09/25)

Abaixo, veja a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Lembrando que, se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Copa do Brasil 2025

Quartas de final - Jogo de volta

  • 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG - Amazon
  • 21h30 - Botafogo x Vasco - TV Globo, GeTV, SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon

Campeonato Argentino

Segunda fase - 8ª rodada

  • 20h - Belgrano x San Martín de San Juan - Disney+

Campeonato Islandês

20ª rodada

  • 14h - IA Akranes x Breidablik - Canal GOAT e OneFootball

Amistoso Internacional Sub-15

  • 06h - Eslovênia x Luxemburgo - FIFA+

Eliminatórias COSAFA Sub-17

  • 07h - Comores x Essuatíni - FIFA+
  • 10h - Zimbábue x Moçambique - FIFA+

