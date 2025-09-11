Mandos de campo da Copa do Brasil 2025: Vai ser sorteio? Veja quem decide em casa na semifinal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogos das semifinais acontecerão apenas em dezembro; veja como serão definidos os mandos de campo das partidas que acontecem em jogos de ida e volta

Nesta quinta-feira (11), serão definidos os semifinalistas da Copa do Brasil 2025!

Às 19h30, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam no Mineirão. Na partida de ida, a Raposa venceu por 2 x 0 e tem vantagem, podendo perder até por um gol de diferença para ficar com a vaga de quem será o adversário do Corinthians.

Já às 21h30, outro clássico, desta vez carioca, decide o adversário do Fluminense, com quem também fará um clássico estadual. Após empatem em 1 x 1 em São Januário, Botafogo e Vasco se enfrentam no Nilton Santos.

Mas, uma vez definidos os confrontos, como ficam os mandos de campo?

Mandos de campo da Semifinal da Copa do Brasil 2025 serão definidos por sorteio

Sem predefinição, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil serão definidos por sorteio, com data ainda a ser definida pela CBF.

A espera deverá ser longa, uma vez que os jogos estão com datas base marcadas para daqui a três meses, em dezembro; veja:

Jogos de ida: 10 de dezembro

Jogos da volta: 14 de dezembro

Chaveamento da Copa do Brasil 2025